Note de l’éditeur : CNN Style est l’un des partenaires médias officiels de Semaine de la mode parisienne. Voir toutes les couvertures ici.



Paris, France

CNN

—



Ce furent neuf jours émouvants à Paris. L’énergie était forte même si de nombreux participants étaient fatigués après une longue saison de spectacles à travers New York, Londres et Milan – et avec une météo imprévisible dans chaque ville.

Paris ne s’est pas révélé différent. Les rafales de pluie étaient les bienvenues dans une chaleur étouffante ; dans de nombreuses salles, les invitations étaient utilisées comme fans de fortune – et certains spectateurs en portaient des électriques portables pour rester au frais. Ceux-ci se sont révélés être un choix d’accessoires judicieux, en particulier lors des spectacles qui se sont déroulés en retard, certains de près d’une heure. (En d’autres termes, pas seulement en retard à la mode.) Pour être honnête, le retard était en partie dû aux hordes de fans de mode rassemblés à l’extérieur. Lors de certains des plus grands spectacles, c’était presque le chaos et certains dans la foule risquaient apparemment de se faire écraser par la circulation venant en sens inverse.

Cette saison, les créateurs faisant leurs débuts à Paris étaient très attendus, notamment Peter Do, tout juste venu présenter sa collection inaugurale pour Helmut Lang à New York, Francesco Risso de Marni et Stefano Gallici pour Ann Demeulemeester, nommé nouveau directeur créatif de la marque en Juin.

“Paris est un rêve devenu réalité”, a déclaré Do après le spectacle. “Je me sens vraiment adulte et je voulais confectionner des vêtements pour adultes et j’ai l’impression que Paris est le bon endroit pour que la nouvelle sensibilité PD de 32 ans puisse exister.”

Mais il y a aussi eu des adieux affectueux, aucun plus émouvant que le départ de Sarah Burton d’Alexander McQueen, une maison de couture où elle avait fait toute sa carrière. Burton a travaillé comme bras droit de Lee McQueen pendant des années et, après sa mort prématurée, a pris la direction créative de la marque. Les textiles tissés à grande échelle de l’artiste polonaise Magdalena Abakanowicz, comportant des bobines étroitement enroulées avec des détails de corde en dessous, ont été placés dans la pièce comme toile de fond du spectacle, qui comprenait des robes en soie imprimées de roses, des tricots complexes et des coupes impeccables vues dans des blazers ajustés avec découpes adaptées des modèles McQueen antérieurs.

Ik Aldama/avec l’aimable autorisation d’Alexander McQueen Après 27 ans passés au sein de la célèbre maison de couture, Sarah Burton a présenté sa dernière collection pour Alexander McQueen.

Ik Aldama/Avec l’aimable autorisation d’Alexander McQueen Naomi Campbell a clôturé le spectacle sous une ovation debout des spectateurs, essuyant les larmes de son visage.

Naomi Campbell a clôturé le spectacle dans une robe à perles argentées avec un plastron en forme de cœur, les larmes coulant sur son visage tandis que la salle s’élevait sous une ovation debout. Burton a ensuite tiré sa dernière révérence, serrant dans ses bras et remerciant de nombreuses personnes présentes au premier rang, dont Anna Wintour et Tim Blanks. Elle a dédié sa dernière collection à son mentor, McQueen lui-même, et à son équipe.

Prenant un timbre différent, Gabriela Hearst a célébré sa dernière collection pour Chloé avec de la musique live d’une école de samba venue du Brésil par avion – tout le monde présent était debout et dansait. Chez Miu Miu, c’était un adieu sincère à Fabio Zambernardi après plus de quatre décennies au sein du groupe Prada ; comme à Milan, Miuccia Prada est sortie et s’est inclinée une dernière fois avec lui.

La Fashion Week de Paris a toujours attiré un public prestigieux, mais cette saison, alors que les grèves de la SAG-AFRA à Hollywood semblent libérer le planning des acteurs, les premiers rangs se sont sentis encore plus remplis que d’habitude.

Des visages célèbres sont apparus sur et hors des podiums : Paris Hilton, Angela Bassett et Fan Bingbing, qui ont tous défilé dans le défilé Mugler ; Jared Leto, Sigourney Weaver et Cher étaient assis au premier rang de Givenchy. Usher, en ville pour une série de concerts à guichets fermés, a stupéfié à Marni dans un ensemble à pois rouges et noirs. La chanteuse a également été vue chez Chanel portant un blazer sur mesure en tweed et en perles accessoirisé de brins de perles marines, aux côtés de Riley Keough, récemment annoncée comme la nouvelle ambassadrice de la marque, et Jennie Kim de Blackpink, entre autres.

JM Haedrich/SIPA/AP Pamela Anderson a assisté aux défilés de la Fashion Week sans maquillage, comme le montre ici chez Vivienne Westwood. Sa décision de rester nue a été largement saluée.

Pamela Anderson a renoncé au maquillage lors des défilés auxquels elle a assisté au profit d’un teint propre et a écrit dans un post Instagram : “Il y a de la beauté dans l’acceptation de soi, l’imperfection et l’amour.” Elle était éthérée au défilé Victoria Beckham dans une robe fleurie légère, tandis que chez Vivienne Westwood, elle portait un trench-coat oversize en laine à carreaux et un chapeau ample assorti de la marque.

L’acteur Issa Rae a assisté à des spectacles, notamment à la première sortie de Francesco Risso chez Marni, Chloé et Mugler, où elle portait une robe moulante noire froncée. Chez Miu Miu, Sydney Sweeney, Emma Chamberlain, Zaya Wade et Mia Goth formaient un premier rang éclectique et très tendance ; Cate Blanchett est apparue chez Louis Vuitton aux côtés de Zendaya, qui portait une spectaculaire robe blanche à double fermeture éclair devenue virale.

De nombreux défilés cette saison présentaient des looks conceptuels et de « l’art portable », avec des créateurs incorporant de nouveaux matériaux et techniques de couture dans leurs collections.

Jun Takahashi d’Undercover a présenté l’un des moments les plus animés de la saison, avec trois looks sculpturaux à la lumière tamisée clôturant le spectacle avec des papillons vivants. Les jupes des robes se sont révélées être des terrariums, avec de vraies fleurs.

Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images Des robes de terrarium étrangement romantiques mettant en vedette des papillons vivants au défilé Undercover – un moment marquant d’innovation en matière de mode.

Francesco Risso a ponctué sa collection chez Marni avec une série de robes fleuries confectionnées à partir de boîtes de conserve, et Junya Watanabe s’est penché sur l’architecture cette saison, actualisée dans une collection angulaire présentant des formes prismatiques dépassant des vêtements dans toutes les directions.

Il y avait un drame sombre chez Mugler, mais créé en utilisant les tissus les plus purs. Casey Cadwallader a déclaré aux journalistes dans les coulisses qu’il avait été inspiré par « des choses sous la mer comme les méduses, les poulpes et les calmars – des choses qui ont des mouvements fluides ». De longs voiles de mousseline traînaient des modèles comme des algues, avec un effet époustouflant, alors qu’ils défilaient sur le podium portant des plaques de corps en résine, des bustiers, des blazers structurés et des robes moulantes à taille corsetée.

Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images La dernière collection de Mugler (modelée par Angela Bassett et d’autres visages célèbres, entre autres) s’inspire des créatures marines.

Rick Owens a également envoyé des modèles voilés, mais avec des couvre-visages rappelant les masques d’apiculteur ; Zimmermann a eu une approche plus romantique en utilisant le tissu léger en envoyant de volumineuses robes florales en georgette et en charmeuse avec des détails volants sur le podium. Les gants d’opéra en tulle, les robes plumes en mousseline de soie et les jupes en soie double épaisseur aux motifs floraux chez Givenchy confèrent à la collection une sensibilité éthérée, élégante et raffinée.

Les spectacles étaient dispersés dans toute la ville et dans toutes sortes de lieux : Sacai dans un parking, par exemple, tandis que Dries Van Noten et Y/Project présentaient leurs spectacles dans un bureau de poste abandonné, un espace obligeant les invités à marcher jusqu’au sommet. trois volées d’escaliers inégaux.

L’ancien appartement de Karl Lagerfeld, dans le pittoresque septième arrondissement, était également un lieu double : Marni et Victoria Beckham ont toutes deux utilisé l’espace doré pour présenter des collections très différentes. D’une part, c’était la juxtaposition parfaite pour la collection effervescente et colorée de Marni, mais c’était tout aussi majestueux lorsque Victoria Beckham a présenté cette saison des créations plus minimalistes et inspirées de la danse. (Même le retard de Kim Kardashian et Kris Jenner, qui ont fait attendre tout le monde pendant près d’une heure, n’a pas pu enlever le charme de l’occasion.)

Et qui pourrait oublier le chantier des Champs Elysées transformé en défilé pour Louis Vuitton ? L’espace est actuellement en cours de rénovation par LVMH ; son intérieur a été recouvert de plastique recyclable orange pour le spectacle afin de donner l’ambiance d’une montgolfière.

Dans un calendrier de mode de plus en plus chargé, les performances et les cascades qui remplacent le format traditionnel des défilés sont un moyen pour les créateurs de se démarquer du lot. Issey Miyake continue d’explorer le mouvement dans ses défilés, cette saison avec des musiciens imitant des gazouillis et d’autres sons trouvés dans la nature. Des danseurs vêtus de noir et blanc ont envahi l’espace de spectacle, manipulant des tissus suspendus au plafond tandis que les mannequins présentaient une collection inspirée de la collection 1998 du fondateur avec des pans de transparence…