Fashion Week de Paris : les stars les mieux habillées des défilés Haute Couture

Célébrités, éditeurs et designers se rassemblent Paris cette semaine pour les collections très attendues Printemps-Été 2024 de la Fashion Week Haute Couture, qui présente les looks les plus élitistes et décadents de l’industrie, sur et en dehors des podiums.

La semaine a débuté sur le podium de Schiaparelli et les stars étaient au rendez-vous. Zendaya a volé la vedette en enfilant une robe entièrement noire avec des manches ornées de nœuds et une traîne froncée en forme de queue de cheval, complétée par une micro-frange tranchante comme un rasoir ; sa co-star de « Euphoria » Hunter Schafer a également présenté un look noir dramatique. Également présente, Jennifer Lopez a retenu l’attention dans un manteau blanc à pétales élaboré, associé à d’opulentes lunettes à sourcils dorées de style surréaliste et à de gros bijoux dorés.

Pendant ce temps, chez Dior, Rihanna a fait sensation dans une volumineuse doudoune en brocart noir cintrée à la taille associée à une paire de talons blancs pointus, et Anya Taylor-Joy a opté pour une robe longue en dentelle cramoisie avec des bottes de combat. Ils ont été rejoints par Natalie Portman, Ali Wong et Elizabeth Debicki, entre autres, pour découvrir la dernière collection Haute Couture de la maison.

Voici quelques-uns de nos matchs préférés du premier rang jusqu’à présent.

Stéphane Cardinale/Corbis/Getty Images Rihanna participe au défilé Dior Haute Couture le 22 janvier à Paris, France.

Arnold Jerocki/Getty Images Jennifer Lopez — portant une paire de lunettes de soleil spectaculaires en trompe-l’œil — assiste au défilé Schiaparelli Haute Couture le 22 janvier à Paris, en France.

Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images Anya Taylor-Joy participe au défilé Dior Haute Couture le 22 janvier à Paris, France.

Claudio Lavenia/Getty Images Zendaya participe au défilé Schiaparelli Haute Couture le 22 janvier 2024 à Paris, France.

Cygne Gallet/WWD/Getty Images Elizabeth Debicki participe au défilé Dior Haute Couture le 22 janvier à Paris, France.

Stéphane Cardinale/Corbis/Getty Images Sonam Kapoor participe au défilé Dior Haute Couture le 22 janvier à Paris, France.

Arnold Jerocki/Getty Images Hunter Schafer participe au défilé Schiaparelli Haute Couture le 22 janvier à Paris, France.

Cygne Gallet/WWD/Getty Images Ali Wong participe au défilé Dior Haute Couture le 22 janvier à Paris, France.

Stéphane Cardinale/Corbis/Getty Images Natalie Portman participe au défilé Dior Haute Couture le 22 janvier à Paris, France.