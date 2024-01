Fashion Week de Paris et statues de Kid Cudi

Cette semaine, la mode est au rendez-vous avec la Fashion Week de Paris, mais ce n’est pas tout. Si vous êtes à Milan, n’oubliez pas de visiter la nouvelle boutique d’Etro, et si vous êtes à Ginza, Gucci vous permet de jeter un œil à ses 102 ans d’histoire et d’archives de la marque. Il y a aussi quelques statues de Kid Cudi qui ont fait leur apparition à Paris et à Los Angeles, l’exposition « Diva » à Londres et bien d’autres encore.

Fashion Week de Paris, nous y sommes

Louis Vuitton ©

La Fashion Week de Paris a officiellement démarré, avec un premier jour en vedette un autre Louis Vuitton présenter par Pharrell. Le reste du programme s’annonce chargé et chargé, avec des marques comme Givenchy, Dior, Rick Owens, Valentino, KENZO, Yohji Yamamoto, et bien d’autres présentant leurs collections de vêtements pour hommes Automne/Hiver 2024. Préparez-vous pour une semaine de folie.

Assistez aux Gucci Visions à Ginza

Gucci ©

“Gucci Visions” est l’exposition lancée par la Maison du patrimoine italien à l’origine dans son siège de Florence, en Italie, en jetant un regard sur Gucci102 ans d’histoire. L’exposition a désormais déménagé dans la boutique Gucci de Ginza à Tokyo, où vous pourrez découvrir le processus artisanal italien ainsi que des années et des années de pièces d’archives.

Kid Cudi investit Paris et Los Angeles pour INSANO

@bienvenue.jpeg ©

Au cas où vous vivriez sous un rocher, Kid Cudi je viens de tomber INSANO, son nouvel album. Pour célébrer l’occasion, le rappeur né à Cleveland a créé des installations massives, des sculptures de lui-même, à Paris et à Long Beach, Los Angeles, les statues mesurant 33 pieds de haut.

Etro vient d’ouvrir une boutique à Milan

Etro ©

Lors de la Fashion Week de Milan, Étro n’était pas prévu pour présenter une nouvelle collection, mais elle a quand même fait son apparition. Cette apparition s’est concrétisée par l’ouverture d’un nouveau magasin, situé sur la Via Monte Napoleone. Le nouveau magasin d’Etro est dédié à sa division de vêtements pour hommes, en mettant spécifiquement l’accent sur son service de fabrication sur commande.

GOAT et le PSG ouvrent une exposition à durée limitée

PEOPLE DE PARIS x CHÈVRE x PSG ©

Les « GENS DE PARIS » accueillent une exposition à durée limitée, présentée par CHÈVRE et le club de foot Paris Saint Germainqui sera ouverte au public du 20 au 21 janvier. Poursuivant la campagne lancée en fin d’année dernière avec Kylian Mbappé et d’autres, l’exposition présentera des images exclusives, des images d’archives et des écharpes de football vintage, ainsi qu’un zine en édition limitée, célébrant ce que le PSG représente pour les fans parisiens.

Assistez à l’exposition « Diva » à Londres

V&A ©

Le Musée Victoria et Albert à Londres démarre l’année du bon pied, avec son exposition « Diva », qui revient sur l’origine du mot et son évolution au fil du temps. L’exposition, qui voyagera vers d’autres destinations après son séjour à Londres, présentera le meilleur de la mode, portée par des personnalités comme Billie Eilish, Rihanna, Cher, Tina Turner, Elton John, et beaucoup plus. Si cela vous ressemble un peu, allez ici pour récupérer vos billets avant la fin de l’exposition le 7 avril.

UN JEUNE RANDONNEUR amène l’alpinisme mondial à Paris

UN JEUNE RANDONNEUR ©

Ramdane Touhami est en mission non-stop, le designer-entrepreneur ayant déjà repris l’Officine Universelle Buly, l’hôtel Drei Berge en Suisse, et fondé son propre magazine d’alpinisme Combattants inutiles. Et maintenant sur son prochain projet, Touhami ouvre UN JEUNE RANDONNEUR à la Galerie de Valois, Paris, une boutique de mode tournée vers l’alpinisme, née de la volonté de mettre en avant les marques orientales pour créer un pont entre Tokyo, Séoul, Aspen et Paris.

Plongez dans la « Connexion » de THE LUME à Melbourne

LE LUME ©

La galerie d’art basée à Melbourne, LE LUMÉ, invite actuellement ses invités à explorer l’époustouflante « Connection », une exposition dédiée à la célébration de l’art et de la musique des Premiers Peuples. « Connection » explore la culture et l’histoire de l’Australie à travers des œuvres artistiques visuelles et audio créées par plus de 110 artistes. Présentant plus de 650 peintures, celle-ci est à visiter absolument avant la fin de l’exposition le 4 février.

Crédit image principale : LOUIS VUITTON HOMME AUTOMNE-HIVER 2024 © Louis Vuitton – Tous droits réservés

En savoir plus sur Culted

Voir : Que se passe-t-il à la Fashion Week masculine de Paris cette saison

Voir : Loro Piana met les voiles sur la Giraglia Regatta