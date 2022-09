Fashion Week de Paris : comment regarder les défilés printemps-été 2023

Écrit par Léa Dolan, CNN

Une fois de plus, tous les regards sont tournés vers la capitale française alors que la semaine de la mode démarre aujourd’hui. L’itinéraire de neuf jours comprend plus de 100 marques présentant les nouvelles collections printemps-été 2023.

C’est un mélange éclectique de piliers locaux, dont Dior, Chanel, Saint Laurent et Louis Vuitton, ainsi que de grandes et petites marques internationales. The Row, le label new-yorkais de Mary Kate et Ashley Olsen, reviendra à Paris pour la deuxième fois seulement, tout comme Cecilie Bahnsen, la diaphane maison danoise qui a présenté son premier concert parisien au Palais de Tokyo en mars. Victoria Beckham défilera également à Paris pour la première fois après avoir présenté de nouvelles collections à New York et Londres.

Autre nouveauté, la maison de luxe australienne Zimmermann se présentera pour la première fois à Paris le 3 octobre.

Cette semaine marquera également le premier défilé Issey Miyake depuis le décès du fondateur de la marque en août. Issey Miyake est dirigé par le designer japonais Satoshi Kondo depuis 2020.

Faites défiler vers le bas pour accéder aux diffusions en direct officielles de chaque émission cette saison. La page sera actualisée quotidiennement à mesure que chaque nouveau flux en direct sera disponible.

Image du haut : Le défilé Saint Laurent printemps-été 2022 lors de la Fashion Week de Paris 2021.