Fascisme ou socialisme ? Votez pour votre choix – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Je suis dégoûté de ce que six juges de la Cour suprême nommés par les républicains ont fait avec ces récentes décisions :

23 juin, port d’armes dissimulé sans permis; 24 juin, a renversé Roe contre Wade ; 30 juin, émissions de carbone OK, EPA oublie ça ; à venir, plus de falsification, j’appelle ça de la triche, avec des votes du collège électoral dans les États pour favoriser les républicains et Dieu sait quoi d’autre.

La Cour suprême infusée par les républicains est sur une lancée destructrice et il n’y a qu’un seul moyen de les arrêter. Si vous vous souciez un iota de ce pays, votez, votez, votez démocrate le 8 novembre. Nous devons gonfler la Chambre et le Sénat avec la démocratie le 8 novembre, car un espoir et une prière ne nous permettront pas de l’obtenir de Républicains.

Prenez position pour la démocratie et votez démocrate le 8 novembre ou nous sommes tous condamnés à succomber du mauvais côté du pouvoir. Et d’ailleurs ça s’appelle du fascisme, pas du socialisme. Regardez-le si vous ne me croyez pas.

Judy Siedlecki

Oswego