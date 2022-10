Fasciné par les bateaux mais découragé par les garçons, Khushpreet Kaur remporte deux médailles d’or à l’aviron

Double médaillée d’or dans les épreuves d’aviron aux 36e Jeux nationaux, Khushpreet Kaur du Pendjab s’est mise au sport après avoir été réprimandée pour être une fille.

“J’étais allée nager et j’ai été intriguée par les bateaux”, a-t-elle révélé lundi, peu de temps après avoir remporté sa deuxième médaille d’or dans le quadruple de couple avec Vindhya Sankath, Poonam et Rukmini. Plus tôt, elle avait également remporté la couronne en simple en couple.

Les garçons, cependant, se sont moqués d’elle et ont refusé de la laisser monter dans le bateau, la rendant encore plus déterminée à tenter le coup.

“Je ne sais pas. Je voulais juste m’y asseoir au moins une fois à cause de ça. J’en avais envie », a expliqué Khushpreet Kaur.

Elle a rapidement créé sa chance non seulement de s’asseoir dans le bateau à rames, mais aussi de l’utiliser.

« Au moment où je me suis assis dans le bateau, quelque chose a cliqué dans mon cœur. Je me suis senti extrêmement heureux. Puis et là, j’ai décidé que je voulais faire quelque chose dans ce sport uniquement.

C’était en 2018.

Originaire de Bhatinda, elle avait déménagé à Chandigarh pour poursuivre une carrière dans l’athlétisme. Mais à ce moment précis, elle a abandonné le lancer du disque et le lancer du marteau et s’est mise à ramer.

“J’ai commencé à m’entraîner dans un petit club du Pendjab, mais même cela n’a pas été facile car j’étais la seule fille”, a-t-elle expliqué.

À cette époque, Khushpreet Kaur a entendu parler de certains essais d’aviron à la célèbre Académie de Bhopal dans le Madhya Pradesh.

“Non seulement j’ai été sélectionnée, mais je m’entraîne là-bas depuis 2019”, aurait-elle déclaré dans un communiqué de presse lundi.

Son travail acharné a porté ses fruits peu de temps après, se qualifiant pour l’équipe indienne pour les qualifications olympiques d’Asie-Océanie en 2021. Elle n’a pas réussi à obtenir un quota olympique mais a impressionné tout le monde en terminant cinquième dans la catégorie de skiff.

Elle veut maintenant mettre l’aviron féminin indien sur la carte du monde en remportant des médailles dans les compétitions internationales.

« Nous n’avons toujours pas remporté de médailles dans les catégories féminines au niveau international dans ce sport. Donc, mon objectif est d’obtenir une médaille pour mon pays », a-t-elle déclaré.

