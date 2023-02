Farzi Review: Les performances nuancées de Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi rendent cette saga criminelle digne d’être regardée

Websérie: Farzi

Casting de Farzi : Shahid Kapoor, Vijay Sethupathi, Raashii Khanna, Kay Kay Menon, Bhuvan Arora, Regina Cassandra et Amol Palekar

Farzi Réalisateur: Raj & DK

Où regarder: Amazon Prime Vidéos

Les sagas criminelles marchent toujours, n’est-ce pas ? Des meurtres mystérieux aux vols d’argent, les amateurs de divertissement sont toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et d’excitant. Et honnêtement, l’espace OTT est rempli de tonnes de contenu qui peuvent satisfaire l’avidité de divertissement de ces téléspectateurs. Si quelqu’un cherche quelque chose de nouveau, Farzi est là. Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi se sont aventurés dans OTT avec le drame policier de Raj & DK. Il est sorti sur Amazon Prime Videos. Cela vaut-il votre temps? Voyons.

De quoi s’agit-il?

Farzi tourne autour d’un artiste nommé Sunny joué par Shahid Kapoor. Il est gravement sous-payé et se retrouve simplement à ramper dans la lutte pour sa survie. Mais c’est un artiste, il a ses manières. Dans le but de sauver l’imprimerie de son grand-père, il découvre son talent qui résoudra tous ses problèmes : imprimer de faux billets. Il maîtrise si bien la compétence que les fausses notes semblent et semblent aussi réelles que les originales. Même la technologie a du mal à repérer les faux. Vijay Sethupathi joue le flic nommé Michael qui a les griffes pour Sunny. Leur chasse au chat et à la souris est le point culminant de Farzi. Kay Kay Menon est le gangster qui piège Sunny pour qu’il travaille pour lui.

Regardez la bande-annonce de Farzi ici :

Ce qui est chaud?

La chose la plus chaude à propos de Farzi et même à l’extérieur est Shahid Kapoor. D’un garçon de chocolat à un homme adulte avec des onces de robustesse – le graphique de Shahid Kapoor a été au plus haut. De Kaminey, Haider, Kabir Singh à maintenant Farzi – son jeu s’est amélioré à chaque projet. Shahid parvient à avoir une apparence et une sensation correctes, permettant au public de se connecter avec son personnage et c’est le signe d’un bon acteur. Vijay Sethupathi fait ses débuts en hindi avec Farzi et il va sans dire qu’il est le meilleur. Il est indéniable que Vijay fait partie des meilleurs acteurs et il a rendu pleinement justice à Farzi. Nous aimons que sa voix soit conservée et que sa lutte avec la langue soit décrite de manière subtile mais hilarante. Farzi a un excellent casting de soutien de Raashii Khanna, Kay Kay Menon, Amol Palekar et d’autres. Tous sont des artistes bien établis qui ont réussi leur personnage dans Farzi. Raj et DK en tant que réalisateurs ont fait leurs preuves à plusieurs reprises et Farzi a simplement ajouté à leur liste de succès. Il faut du courage et du dévouement pour donner vie à un personnage et toucher le public et seule la vision d’un réalisateur peut y arriver. L’équipe de Raj et DK a une vision approfondie qu’ils ont essayé de réaliser.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Le manque de scènes de Vijay Sethupathi et Shahid Kapoor ensemble est peu décevant. Bien que les personnages soient bien établis, l’écriture en prend un coup au fur et à mesure que l’histoire progresse. Ce qui commence comme une saga policière intrigante accélérée devient un drame lent. Cependant, mais rattrape son rythme rapidement et il n’y a pas de moment ennuyeux à partir de là. Pour ceux qui s’attendent à voir quelque chose de nouveau venant des fabricants de The Family Man, ils peuvent être déçus.

Verdict

Farzi vaut la peine d’être regardé ce week-end pour ceux qui aiment énormément Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi. Leurs performances nuancées méritent votre temps.