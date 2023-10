Farzi de Shahid Kapoor inspire les hommes de Mumbai et gagne une somme énorme en vendant de faux pass garba

Il y a souvent un débat sur Internet pour savoir si les films ou les séries Web inspirent les tuyaux dans la vraie vie. Eh bien, oui, dans une large mesure, et ce dernier incident est un exemple classique de la façon dont Shahid Kapoor La star a inspiré les hommes de Mumbai à commettre ce crime, et c’est très préoccupant et alarmant. Selon les rapports, s’inspirant de Farzi, un graphiste de Mumbai a été arrêté après avoir prétendument produit et vendu 1 000 pass garba contrefaits dans la ville dans le but de gagner Rs 30 lakh.

Le rapport indique en outre que la police locale a arrêté dimanche des hommes nommés Karan Shah, Kavish Patil, Darshan Gohil et Parvesh Nevrekar pour leur implication dans le projet de fabrication de faux laissez-passer pour l’événement Durgadevi Navratra Utsav Samiti à Borivali, Mumbai. La fourchette de prix initiale des billets se situait entre 3 000 et 3 800, et Karan Shah, qui était à l’origine de ce stratagème, a fabriqué de faux laissez-passer d’une valeur de 2 600 roupies.

Après avoir été arrêté, Karan Shah a admis s’être inspiré du Farzi de Shahid Kapoor dans son enquête. » Lors de l’interrogatoire, Shah a admis qu’il s’était inspiré de la websérie de Shahid Kapoor. Farzi pour faire de fausses passes de l’événement et gagner de l’argent rapidement ».

En effet, c’est choquant, et comment ? Plus tôt, Shahid KapoorLe film à succès de Kabir Singh a été qualifié de problématique car de nombreux hommes pensaient qu’il avait fait la bonne chose avec Preeti et que son obsession et sa possessivité à son égard étaient justes. Parfois, les acteurs assument des rôles qui sont un gros signal d’alarme, et le public doit savoir où tracer la ligne lorsqu’il s’agit de s’inspirer.

Entre-temps Shahid Kapoor avait défendu son personnage contre Kabir Singh et avait déclaré : « Ce mot, misogynie, était souvent utilisé pour le film. La misogynie, je pense, signifie préjugés envers les femmes. Mais Kabir Singh avait un problème avec tout le monde. Il avait un problème avec son père, son frère, il maltraitait tout le monde. Il a un problème avec ses amis, son directeur, juste tout le monde. En quoi a-t-il un problème avec les femmes ? J’avais l’impression qu’il se comportait mal avec tout le monde ». Bien qu’il y en ait eu peu dans l’industrie, Kabir Singh a également été critiqué, et l’un d’eux était la chanteuse Sona Mohapatra.