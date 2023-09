Farrey : Tout ce que vous devez savoir sur la nièce de Salman Khan, Alizeh Agnihotri, et ses débuts à Bollywood

Alizeh Agnihotri, la nièce de la superstar de Bollywood Salman Khan, fait des vagues dans l’industrie avec son incroyable talent et sa présence captivante. Née dans l’illustre famille Khan, Alizeh est sur le point de tracer sa propre voie dans le monde du divertissement. Avec son look saisissant et ses talents d’actrice innés, Alizeh devient rapidement une étoile montante à surveiller. Elle a déjà attiré l’attention pour ses performances dans divers projets, démontrant sa polyvalence et sa capacité à donner vie aux personnages à l’écran. Faisant partie de la famille Khan, Alizeh porte l’héritage de son oncle Salman Khan et de son grand-père Salim Khan, tous deux figures emblématiques de l’industrie cinématographique indienne. Les débuts d’Alizeh dans « Farrey » font des vagues et laissent une impression durable. Le compte à rebours jusqu’à la sortie du film le 24 novembre 2023 a officiellement commencé, et les internautes sont tous partants pour cette aventure palpitante dans le scandale de la salle de classe. Farrey est réalisé par le réalisateur primé national Soumendra Padhi et met en vedette Alizeh, Zeyn Shaw, Sahil Mehta. , Prasanna Bisht, Ronit Bose Roy et Juhi Babbar Soni dans des rôles clés. Farrey sort le 24 novembre 2023.