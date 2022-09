Farrell et Gleeson retrouvent Martin McDonagh à Venise

C’est son premier film depuis “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, et une réunion avec ses stars “In Bruges” Colin Farrell et Brendan Gleeson.

Farrell a déclaré lundi que lui et McDonagh avaient parlé de travailler à nouveau ensemble, et ils ont un “accord mûr” où ils accepteront si l’autre veut passer.

Et pourtant, Farrell a déclaré qu’il ne peut pas non plus imaginer « jamais transmettre quoi que ce soit (McDonagh) écrit parce qu’il est un écrivain tellement extraordinaire et je suis toujours si profondément ému émotionnellement et psychologiquement par les mondes qu’il crée et les personnages qu’il conçoit. ”