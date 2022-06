NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de « Teen Mom » ​​de MTV, Farrah Abraham, a été accusée de coups et blessures à la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit à Hollywood plus tôt cette année lorsqu’elle aurait agressé un agent de sécurité lors d’une altercation devant Grandmaster Records à Los Angeles, en Californie.

La personnalité de la télé-réalité de 31 ans a été officiellement inculpée le 2 juin et sera devant le tribunal pour une audience de mise en accusation le jeudi 23 juin.

Abraham risque jusqu’à un an de prison en plus d’une amende de 2 000 $. Elle est apparue pour la première fois dans « 16 ans et enceinte » en 2009 avant d’avoir une fille Sophia et a depuis joué dans une multitude de projets pour le réseau.

L’ancienne star de cinéma pour adultes a été incarcérée dans une prison du comté le 16 janvier pour avoir prétendument giflé un agent de sécurité du club après qu’on lui aurait demandé de partir, mais qu’elle avait refusé.

FARRAH ABRAHAM ARRÊTÉ POUR AVOIR giflé UN GARDE DE SÉCURITÉ DANS UNE BOÎTE DE NUIT À HOLLYWOOD

Fox News Digital a contacté Abraham pour un commentaire.

Un représentant du département de police de Los Angeles a confirmé à Fox News Digital à l’époque qu’Abraham avait été arrêté après que quelqu’un ait procédé à une arrestation par un citoyen alors qu’elle faisait la fête dans une boîte de nuit.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré à Fox News Digital qu’Abraham avait été arrêté et réservé après que les agents aient répondu à un appel de batterie au club. La sécurité sur place a été informée qu’il y avait une possibilité de bagarre sur le toit de l’établissement. Lorsque les gardes ont essayé d’escorter Abraham hors de son emplacement, elle a giflé l’un d’eux.

« La sécurité a appelé le LAPD et a placé le suspect sous [private persons arrest] Arrestation PPA pour coups et blessures », indique le communiqué du département de police de Los Angeles.

‘TEEN MOM’ ALUM LANE FERNANDEZ MORT À 28 ANS

Abraham, pour sa part, partageait un point de vue complètement différent sur les réseaux sociaux peu de temps après l’incidentet a affirmé que toute l’altercation avait été planifiée par des sources extérieures avant de féliciter les autorités d’être intervenues pour l’aider.

« Je poste ceci car aucune femme ou aucun homme ne devrait jamais être battu, abusé, conspiré, ligoté, installé, enregistré et vendu. Je mets une ordonnance restrictive sur @antonelloparloto livebad qui a fait cette réservation pour le dîner et a conspiré attaque contre moi-même avec le personnel de @grandmaster_recorders car il s’agissait d’une configuration complète « d’arrestation de personnes privées » », a-t-elle écrit.

La star a poursuivi en déplorant qu’elle ait été « agressée, meurtrie, des hommes sur moi et battue. En tant que mère célibataire, être harcelée, battue et conspirée en tant que cliente payante. » Elle a de nouveau appelé le club et lui a demandé de licencier sa direction. Elle a également remercié la police de l’avoir « sauvée ».

Elle a ajouté: « Femme, c’est un monde effrayant et dangereux dans lequel nous vivons, agissons pour tes droits et prends toujours soin des autres même quand tout le monde te blesse et t’attaque. Tu es résiliente et tu es plus forte que toutes les personnes faibles là-bas qui blessent et nous traumatiser. »

Abraham a déjà été impliqué dans une autre altercation physique avec des agents de sécurité. Elle a plaidé coupable à une accusation de délit de résistance à la police en novembre 2018 à la suite d’une bagarre avec un agent de sécurité à l’hôtel Beverly Hills en juin.

L’ancien ancien de « Couples Therapy » s’est rendu en cure de désintoxication après l’incident pour un séjour de 30 jours pour traiter un traumatisme. Elle avait déjà été arrêtée en 2013 pour conduite avec facultés affaiblies et a ensuite participé à un programme de réadaptation volontaire pour dépendance à l’alcool.