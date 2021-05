FARRAH Abraham a exhorté Chrissy Teigen à «obtenir une aide mentale».

Les commentaires de la jeune femme de 29 ans interviennent des années après que Chrissy l’ait qualifiée de «pute», ce que Farrah a qualifié de «désespéré et dégoûtant».

Chrissy a qualifié Farrah de « pute » dans un précédent tweet[/caption]

À la suite de la refonte des tweets dans lesquels la femme de 35 ans a intimidé Courtney Stodden alors qu’elle n’était qu’une adolescente, Candace Owens a prouvé que le jeune mannequin n’était pas la seule personne ciblée par Chrissy sur Twitter.

Candace a pris à Instagram jeudi pour partager un tweet passé de Chrissy, qui disait: «Farrah Abraham pense maintenant qu’elle est enceinte de sa sex tape. dans les autres nouvelles, vous êtes aw — e et tout le monde vous déteste oups pas d’autres nouvelles désolé. «

le Maman ado alun a réfléchi sur le tweet en parlant à Fox News vendredi, déclarant: «En ce moment, elle me dérange vraiment.»

Après avoir partagé qu’elle est amie avec Courtney depuis des années, Farrah a déclaré qu’elle se souvenait que Chrissy avait intimidé d’autres personnes sur Twitter, mais qu’elle ne savait pas que Courtney et d’autres stars faisaient partie des cibles du mannequin.

Farrah a qualifié les tweets de « désespérés et dégoûtants »[/caption]

L’ancienne star de Teen Mom a déclaré que le tweet d’intimidation passé de Chrissy « me dérangeait vraiment maintenant »[/caption]

L’ancien MTV star a expliqué: «Quand j’ai vu Chrissy Teigen faire ces commentaires pour la première fois, je pouvais dire qu’elle était une groupie et un mannequin de vidéoclips désespérée.

« [At the time] Je pensais juste que c’était seulement avec moi et je l’ai ignorée parce que je ne me comporte pas comme ça. Maintenant je vois que c’est des tonnes et des tonnes de gens. Cela me dérange vraiment en ce moment.

Farrah, qui est la mère de la fille de 12 ans, Sophia, a déclaré que Chrissy ne lui avait jamais demandé de s’excuser, tout en espérant que le mannequin ne devienne pas un «récidiviste».

Elle a déclaré au point de vente: «Elle n’a pas besoin de cibler les jeunes femmes ou d’autres personnes. J’espère qu’elle recevra une aide mentale et une thérapie. Je retirerais certainement l’alcool.

Farrah est la mère de la fille de 12 ans, Sophia[/caption]

Chrissy s’est récemment retrouvée au centre de la controverse pour ses précédents tweets[/caption]

«Aucune femme ne devrait traiter d’autres femmes comme ça.»

L’ancienne Teen Mom a ajouté qu’elle craignait que Sophia ait la même expérience de l’intimidation qu’elle a eue, déclarant: «Je ne veux pas que ces choses blessantes soient dites à propos de mon propre enfant. Je veux juste ce qu’il y a de mieux pour ma fille.

Elle a ajouté que même si Chrissy – ou toute autre personne qui l’avait intimidée – s’excusait, elle ne l’accepterait pas.

Farrah a déclaré: « Ils sont tous dysfonctionnels, toxiques et ne devraient pas avoir d’émissions de télévision influençant la haine dans la société. »

Courtney a récemment expliqué comment Chrissy l’avait cyberintimitée en 2011[/caption]





Chrissy a récemment fait la une des journaux quand le mannequin Courtney l’a accusée de cyberintimidation en 2011.

le accusations a conduit à de graves réactions négatives, ce qui a conduit Chrissy à revenir sur Twitter pour s’excuser de ses actions.

« J’ai honte et complètement embarrassé de mon comportement », a déclaré Teigen dans un tweet.

«Mais ce n’est rien comparé à ce que j’ai fait ressentir à Courtney. J’ai travaillé si dur pour vous donner de la joie et être aimé et le sentiment de vous laisser tomber est presque insupportable, vraiment. Ce ne sont pas mes seules erreurs et ne seront sûrement pas les dernières aussi difficiles que j’essaye, mais mon dieu j’essaierai », a-t-elle poursuivi.

Chrissy a depuis présenté ses excuses à Courtney[/caption]