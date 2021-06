La star de TEEN Mom, Farrah Abraham, a qualifié Chrissy Teigen de « personne inapte à la société » après que le mannequin l’a qualifiée de « pute » dans un tweet maintenant supprimé.

Cela survient alors que l’auteur du livre de cuisine a également été accusé de cyberintimidation par modèle Courtney Stodden, qui prétendait Teigen, 35 ans, leur avait envoyé un message disant qu’ils devaient se suicider.

Getty

Farrah n’est pas contente de Chrissy et a déclaré qu’elle était « inapte » à la société[/caption]

Getty

Chrissy n’a pas encore commenté Farrah[/caption]

Twitter

Farrah, 30 ans, s’est récemment prononcée contre le mannequin de Sports Illustrated, qui en 2013 l’a qualifiée de « w *** e ».

Elle a dit dans une interview avec Fox News: « C’est vraiment juste une déclaration pathétique après que quelqu’un soit allé en thérapie publiquement pour humilité sexuelle, travaillant sur ma propre dépression, mon deuil et mes vulnérabilités à ce moment-là.

« Je ne dis même pas les mots qu’elle dit. »

La mère d’un enfant l’a qualifiée de « personne inapte dans la société » après que le tweet refait surface de Teigen a été partagé le mois dernier par l’auteur Candace Owens.

En 2013, Farrah a sorti une sex tape, qui Chrissy rôtie dans une série de tweets à ce moment-là.

Getty

Courtney affirme qu’on leur a dit de « se suicider » par Teigen[/caption]

Twitter

« Dans d’autres nouvelles, vous êtes aw *** e » et tout le monde vous déteste, oups pas d’autres nouvelles, désolé.

Lorsque le tweet a refait surface, Farrah a appelé Chrissy « inquiétant » et l’a exhortée à « obtenir de l’aide mentale ».

Le mois dernier, Courtney, 26 ans, a également dénoncé Chrissy pour les avoir intimidés il y a une décennie et leur avoir dit d’aller « se suicider », ce qui a déclenché une émeute sur les réseaux sociaux.

Après que la nouvelle a éclaté, la blonde, qui s’identifie comme non binaire, a partagé une capture d’écran confirmant que Chrissy les avait bloqués sur Twitter, avec la légende suivante : « J’accepte ses excuses et lui pardonne.

Médias sociaux – Se référer à la source

Chrissy s’est excusée auprès de Courtney pour son comportement passé[/caption]

Twitter

«Mais la vérité reste la même, je n’ai jamais entendu parler d’elle ou de son camp en privé.

« En fait, elle m’a bloqué sur Twitter. Tout le monde veut croire qu’il s’agit d’excuses sincères, mais cela ressemble à une tentative publique de sauver ses partenariats avec Target et d’autres marques qui réalisent que son « éveil » est un record. »

Farrah, qui avait précédemment partagé des tweets de Chrissy l’appelant un « w *** e » en 2013, a consulté la section des commentaires pour partager sa propre opinion sur la star de Chrissy’s Court.

« J’espère que plus d’ENFANTS, de pré-adolescents, d’adolescents et de jeunes femmes ne seront plus en proie à #chrissyteigen maladie mentale et abus, c’est une prédatrice en série que je vois clairement – ​​un peu comme dans la culture du viol et clairement avec un blocage à Courtney sans raison, faisant taire ses victimes car il semble qu’elle ait fait la même chose avec elle #pizzagate bloquant et qualifiant cela de « complot » et le couvrant de santé mentale », a déclaré la mère de l’un d’eux.

Getty

Farrah a dit qu’elle attendait toujours des excuses[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Courtney a dit qu’ils avaient accepté les excuses de Chrissy[/caption]

le Maman ado L’alun a poursuivi en disant qu’elle n’a « aucune tolérance envers les mères malades qui se moquent de la santé mentale et blessent les jeunes, les adolescents et les jeunes femmes ».

« Chrissy Teigen est un récidiviste en série de violences abusives, nous sommes également tous« réveillés ». Le spectacle du tribunal de Chrissy est répugnant surtout après que la société s’efforce et travaille si dur en ce moment pour avoir des systèmes judiciaires crédibles pour aider ceux qui sont exploités dans nos systèmes pénaux défaillants », a cinglé Farrah.

La star de MTV a affirmé L’intimidation de Chrissy a été « perturbante » et « tout aussi désespérée qu’elle ».

« Chrissy elle-même devrait être devant les tribunaux pour ses propres infractions répétées d’abus et de détresse mentale envers ses victimes de ses attaques affectant leur santé mentale, leur carrière et leurs moyens de subsistance », a déclaré la native du Nebraska.

Farrah a ensuite comparé le harcèlement de Chrissy à la « tactique de Jeffrey Epstein », en affirmant que le modèle devrait « dire au « bon vieux club de garçons » que je dis bonjour et que le toilettage sexiste, la propagation systémique de la culture du viol, la dévalorisation de la femme, le silence des voix vont être fermé.