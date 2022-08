Farooq, Omar Abdullah Groove à ‘Dama Dam Mast Qalandar’ lors d’un mariage à Jammu

Alors que les politiciens indiens sont généralement censés avoir une attitude sérieuse tout le temps, l’ancien ministre en chef du Jammu-et-Cachemire, Farooq Abdullah, n’hésite pas à montrer le côté amusant de sa personnalité lors de fêtes et de rassemblements. Et le rejoindre cette fois était son fils Omar. Le duo père-fils a été aperçu en train de se serrer la jambe lors du mariage du fils de leur collègue à Jammu. Dans une vidéo devenue virale sur Internet, on peut voir les Abdullahs danser sur les rythmes de la chanson populaire Dama Dam Mast Qalandar. Le clip s’ouvre sur Omar dansant avec d’autres invités au mariage avant de faire entrer Abdullah senior sur la piste de danse.

On peut voir le père et le fils faire des pas identiques alors qu’ils exécutent un duo de danse.

#TendanceVidéo | Les dirigeants de la Conférence nationale Farooq Abdullah, #OmarAbdullah danse au mariage du fils du président provincial Nasir Sogami.https://t.co/fsAcDkJKNi pic.twitter.com/hNE1bJzlkU — News18 (@CNNnews18) 19 août 2022

Ce n’est pas la première vidéo de la danse de Farooq Abdullah à devenir virale. L’année dernière, un clip de lui dansant lors de la cérémonie de mariage de la petite-fille de l’ancien ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, à Chandigarh, a suscité beaucoup d’intérêt en ligne. Un Abdullah jubilatoire vêtu d’un achkan bleu peut être vu s’amusant à l’occasion alors qu’il se lance seul sur la piste de danse pour la première fois. Le leader de la Conférence nationale se dirige ensuite vers Amarinder Singh l’invitant à danser.

Au fur et à mesure que la vidéo avance, on peut voir les deux hauts dirigeants danser sur les airs de «Aaj Kal Tere Mere Pyar Ke Charche» de la sortie de 1968 Brahmchari et «Gulabi Aankhen Jo Teri Dekhi» de The Train. Les deux chansons sont à l’origine chantées par Mohammed Rafi.

Le clip a été largement partagé par les internautes louant les hauts dirigeants pour leur énergie même à un tel âge.

Et si vous pensiez que les capacités d’Abdullah se limitaient à affronter la piste de danse. Vous vous êtes peut-être juste trompé. Un clip de Farooq Abdullah chantant un bhajan lors d’un rassemblement est devenu viral il y a quelques années.

La vidéo originale date de 2001.

