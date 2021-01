Début 2009, alors que Facebook était encore naissant dans ses efforts pour avaler autant d’Internet que possible, les jeux en ligne n’étaient pas encore le monstre qu’ils allaient devenir.

Puis, ce juin, est venu FarmVille. Si vous ne faisiez pas partie des dizaines de millions de personnes qui s’occupent chaque jour d’un lopin de dessin animé sur Facebook, accumulant un flot sans fin d’objets de collection mignons, vous receviez toujours de nombreux coups de coude de la part de vos amis pour demander de l’aide. Le jeu a soit attiré les utilisateurs de Facebook dans une obsession, soit leur a constamment rappelé qu’ils en manquaient une.

Le jeu basé sur Flash créé par Zynga, conçu pour être joué sur Facebook, s’arrêtera jeudi – oui, il y avait encore des gens qui y jouaient – bien que ses suites qui peuvent être jouées via des applications mobiles survivront. Mais le FarmVille original se perpétue dans les comportements qu’il a inculqués aux internautes de tous les jours et dans les techniques de piratage de croissance qu’il a perfectionnées, désormais intégrés à pratiquement tous les sites, services et applications en lice pour votre attention.

À son apogée, le jeu comptait 32 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et près de 85 millions de joueurs au total. Cela a aidé à transformer Facebook d’un endroit où vous êtes allé pour vérifier les mises à jour – principalement sous forme de texte – des amis et de la famille en une destination qui mange du temps.