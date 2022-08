Farming for Bailey Tractor Drive a eu lieu le 17 juillet pour honorer la mémoire de Bailey Broers – Shaw Local

Le 17 juillet, la communauté locale s’est réunie pour célébrer la mémoire d’un jeune homme un an après son décès. Bailey Broers était une lycéenne très impliquée dans la FFA et qui aimait tout ce qui concernait l’agriculture.

À la suite des nombreuses vies qu’il a touchées, même à son jeune âge, la communauté, la famille et les amis ont organisé la première ferme annuelle pour Bailey Tractor Drive en tant que collecte de fonds pour sa bourse.

L’événement a commencé avec 45 tracteurs et véhicules participant à la conduite de tracteurs afin de se souvenir de Broers et de son amour pour les tracteurs et sa communauté. Après le trajet, MJ Seeds, pour qui Bailey travaillait, a organisé un déjeuner où les participants se sont réunis pour célébrer sa vie.

Le produit du dîner et des ventes de marchandises a été versé à la bourse Farming for Bailey, qui est destinée à un membre diplômé de Bureau Valley FFA qui se lance dans l’industrie agricole.

Les participants ont déclaré qu’il était merveilleux de pouvoir voir toutes les vies que Broers a touchées dans la communauté agricole et au-delà.