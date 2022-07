Farmer’s Market+ At The Dole… est de retour tous les dimanches – Shaw Local

Farmer’s Market+ At The Dole… est de retour tous les dimanches

Élu n ° 1 dans l’Illinois, n ° 3 dans tout le Midwest et n ° 12 dans la nation 2021-2022

Le Farmers Market+ est de retour dans les délais tous Dimanche du 10 juillet au 30 octobre.

Avec plus de 100 agriculteurs, producteurs, boulangers, fournisseurs de nourriture, artistes et artisans, musique, nourriture, bar et divertissement pour enfants, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde sur ce marché.

Pourquoi le “+” dans le nom ? Voici ce que vous devez savoir :

Farmers Market + At The Dole offre de nombreux extras au-delà de ce que vous trouveriez dans un marché fermier traditionnel, ainsi le plus dans le nom. Les gens viennent faire du shopping, écouter de la musique live tout en déjeunant dans l’un des nombreux food-trucks et profiter d’une boisson de type brunch servie au MARKET+ BAR. La recette spéciale “Market + (Bloody) Mary” est devenue la préférée de tant de personnes que certains viennent sur le marché pour ce et alors magasin.

Ce marché s’adresse également aux plus jeunes membres de la communauté. Chaque semaine, des maquillages gratuits, des artistes de ballons et des personnages costumés errants divertissent et ravissent les enfants, avec des remerciements particuliers aux sponsors qui couvrent ces coûts pour la communauté. De plus, le Busy Brains Children Museum s’est associé au Market + et présente ses expositions à la «Kid Zone» à certaines dates. Le Market+ continue de croître et d’ajouter de nouveaux fournisseurs et de nouvelles activités à la Kid Zone, alors veuillez consulter la page d’accueil du site Web chaque semaine pour plus de détails.

À quoi s’attendre en juillet :

Juillet apporte une abondance de fruits et légumes frais cultivés localement dans lesquels vous pourrez mordre à pleines dents ! Ce que vous pouvez vous attendre à trouver lors de votre prochaine visite :

Betteraves, carottes, radis, navets, épinards, bette à carde, haricots nains, pois sucrés, tomates, courgettes, chou frisé, oignon vert, salade verte, micro-légumes verts, maïs sucré, courge, patates douces, poivrons, concombres, edamame, vert Haricots, asperges, cerises, myrtilles, mûres, framboises, pêches, prunes, brocoli, chou-fleur, chou, aubergine, herbes fraîches, ail, raifort, melons, gombo, oignons, pommes de terre, roquette, fleurs comestibles et plus encore !

Venez voir par vous-même ce qui fait le buzz avec le Farmers Market + et pourquoi il a été élu n°1.

Pour plus d’informations. sur Farmers Market+ visite : https://www.farmersmarketatthedole.org/ ,

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux sur https://www.facebook.com/FarmersMarketatTheDole/

https://www.instagram.com/farmersmarketatd/

401, chemin Country Club.

Crystal Lake, Illinois 60014