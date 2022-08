Farmers Market+ At The Dole élu meilleur de The Fox 2022 ! – Section locale de Shaw

Les enfants retournent à l’école, mais l’été est toujours en session au Farmers Market + At The Dole! Merci de nous avoir élus Best of the Fox 2022 “Best Farmers Market” ! Nous espérons que vous avez apprécié tous les plaisirs de l’été au Farmers Market+ au Dole Mansion ! Et ne vous inquiétez pas… Nous continuerons à vous apporter l’ambiance estivale tous les dimanches jusqu’au 30 octobre.

Élu le marché des fermiers n ° 1 dans l’Illinois l’année dernière dans le cadre du concours annuel de l’American Farmland Trust et du «Best Farmers Market» Best of the Fox 2022! Le Farmers Market+ At The Dole vous invite à venir voir de quoi il s’agit ! Nous sommes un marché fermier, et bien plus encore ! Le Farmers Market+ offre un espace permettant à nos agriculteurs et artisans locaux de partager leurs abondants produits et produits artisanaux avec la communauté. Avec plus de 80 vendeurs locaux, des food trucks, de la musique live, le Market+ Bar, des glaces, des activités gratuites pour les enfants et bien plus encore, le Market+ propose des animations pour tous les âges !

Amenez les enfants à Market+ At The Dole pour que les célébrations estivales continuent ! Busy Brains propose des activités pour les jeunes intellectuels curieux, et RC Juggles vous épatera avec son art de ballon innovant ! D’autres activités gratuites pour les enfants incluent la peinture faciale et vos personnages costumés préférés pour les séances de photos ! Passez à l’heure du conte avec le conteur Jim May, lauréat d’un Emmy Award, ou profitez d’un pique-nique en famille sur la pelouse avec vos produits frais et vos goodies de food truck ! Nous avons beaucoup de tables et de chaises installées pour vous sous les arbres ! Si vous souhaitez vous rapprocher des douces sonorités acoustiques de Gérald et Camille Acoustic Duo (21 août), il y a aussi des tables et des chaises installées près de la tente musicale.

Arrêtez-vous au Farmers Market + At The Dole pour un avant-goût de l’été tous les dimanches de 10h00 à 14h00. Nous sommes situés dans l’historique Dole Mansion, juste à côté de la plage principale de Crystal Lake. Il y a un grand parking gratuit, une entrée gratuite et un guichet automatique sur place. La plupart des vendeurs, mais pas tous, acceptent également les paiements par carte. Rendez-vous dimanche au Farmers Market + At The Dole !

Pour plus d’informations, visitez https://www.farmersmarketatthedole.org/ et suivez-nous

à https://www.facebook.com/FarmersMarketatTheDole/

https://www.instagram.com/farmersmarketatd?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Votez pour The Farmers Market + At The Dole pour le marché n ° 1 du pays !

https://markets.farmland.org/market/open-air-farmers-market-at-the-dole-mansion/

Le chômage

401, chemin Country Club.

Crystal Lake, IL 60014

815.307.4787

www.FarmersMarketAtTheDole.org