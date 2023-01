Farmers Insurance Open: Max Homa gagne à Torrey Pines alors que Jon Rahm rate le triplé du PGA Tour | Nouvelles du golf

Max Homa a remporté une victoire en deux coups au Farmers Insurance Open

Max Homa a remporté une victoire en deux coups après une finition impressionnante au Farmers Insurance Open, alors que Jon Rahm a échoué dans sa tentative d’enregistrer un troisième titre consécutif sur le PGA Tour.

Homa a renversé un déficit de cinq coups lors de la dernière journée sur le parcours sud de Torrey Pines, mélangeant sept birdies avec un seul bogey pour carder un six-moins de 66 ans et assurer une deuxième victoire de la saison.

Le joueur de 32 ans termine la semaine avec 13 sous et deux d’avance sur l’ancien champion de la PGA Keegan Bradley, avec le double Collin Morikawa un autre tir en troisième position devant Sungjae Im, Sahith Theegala et le leader du jour au lendemain Sam Ryder.

Collin Morikawa (à gauche) a joué aux côtés de Max Homa lors du tour final en Californie

“C’est une tonne de patience et beaucoup de confiance”, a déclaré Homa à propos de sa capacité à revenir par derrière. “De toute évidence, il y a une tonne de grands joueurs. Ce tableau était empilé, mais je devais juste savoir que c’est évidemment un parcours de golf difficile. Je devais juste continuer à frapper de bons coups et continuer à frapper de bons putts.”

Homa a percé de 25 pieds au troisième pour le premier des trois birdies dans une séquence de quatre trous et en a ajouté un autre de six pieds au neuvième par cinq, le voyant tourner en 31.

L’Américain a vu un birdie au 11e annulé quand il a raté de 10 pieds pour sauver le par au 14e, mais Homa s’est converti de 15 pieds au 16e et a profité du dernier par-cinq pour remporter sa première victoire depuis la saison- ouverture du championnat Fortinet en septembre.

Bradley a terminé la semaine avec un 66 sans bogey, avec un birdie chip-in depuis le 13e green, tandis que le 69 tour final mouvementé de Morikawa comprenait des efforts de 43 et 37 pieds parmi ses sept birdies.

Ryder a pris une avance de deux coups dans la dernière journée et a commencé sa manche avec un birdie, bien que des bogeys consécutifs du septième et un double bogey au 15e l’aient vu lutter pour un trois sur 75.

Rahm, qui aurait pu passer au n ° 1 mondial s’il avait remporté une cinquième victoire en sept départs mondiaux, a également ralenti le dernier jour et a affiché un doublé sur 74 pour retomber à égalité au septième aux côtés de Jason Day.

Jon Rahm aurait dépassé Rory McIlroy en tête du classement mondial

Hideki Matsuyama et Tony Finau ont partagé la neuvième place sur sept sous, tandis que Rickie Fowler a laissé tomber quatre coups dans une séquence de six trous sur son dos neuf pour revenir dans le groupe à égalité au 11e.

Et après?

La saison du PGA Tour reste en Californie pour le AT&T Pebble Beach Pro-Am, où un groupe de 156 amateurs et célébrités joue aux côtés de 156 pros sur trois tours à Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course et Monterey Peninsula Country Club.

Jordan Spieth, le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et Viktor Hovland sont tous sur le point de figurer, tandis que l’ancien international gallois Gareth Bale, le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen et l’acteur Bill Murray font partie des célébrités qui s’intéressent à l’action.

