Farm Stroll 2023 propose des visites de petites fermes familiales – Shaw Local

Le McHenry County Farm Bureau, l’Université de l’Illinois McHenry Extension et le Centre d’apprentissage agraire du McHenry County College organiseront Farm Stroll 2023, une visite gratuite des fermes familiales du comté de 10 h à 16 h le dimanche 24 septembre.

Au total, 12 fermes feront partie de cette visite pédagogique. Fruits et légumes, bovins laitiers et de boucherie, porcs, moutons, chèvres, poulets, dindes, chevaux, abeilles, plantes vivaces et bien plus encore seront présentés lors de la visite.

Il n’y a ni début ni fin pour cette visite gratuite et familiale : choisissez simplement les fermes qui vous intéressent et visitez-les pendant la période indiquée. Le maître jardinier de McHenry County Extension et les bénévoles des 4-H seront sur place pour aider les familles agricoles à accueillir les invités et à organiser des démonstrations.

Il n’y a pas de frais pour la promenade à la ferme, mais la plupart des fermes vendront de la nourriture, des produits ou d’autres produits liés à la ferme. Apportez de l’argent liquide pour acheter des articles directement auprès des agriculteurs. Apportez une glacière pour stocker vos achats.

Ce sont des fermes en activité, alors habillez-vous convenablement et surveillez les enfants à tout moment. Aucun animal n’est autorisé. Quelques fermes disposent de toilettes, mais la plupart n’en ont pas.

Pour plus d’informations, visitez le bureau agricole du comté de McHenry à mchenrycfb.org ou appelez le 815-338-1520.