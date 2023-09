Farley, PDG de Ford, déclare que l’UAW retarde les négociations sur les usines de batteries pour véhicules électriques

DETROIT – Le syndicat United Auto Workers retarde les négociations avec Moteur Ford sur les futures usines de batteries pour véhicules électriques, a déclaré vendredi le PDG de Ford, Jim Farley.

« Je pense que nous aurions pu parvenir à un compromis sur les salaires et les avantages sociaux, mais jusqu’à présent, l’UAW tient l’accord en otage sur les usines de batteries », a-t-il déclaré vendredi après que l’UAW a annoncé qu’il étendrait la grève à deux usines d’assemblage supplémentaires, une pour Ford et une pour Ford. Moteurs généraux.

Farley a critiqué le syndicat pour sa stratégie de grève ciblée, affirmant qu’il estimait que les actions étaient « préméditées » et insinuant que le syndicat n’avait jamais été intéressé à parvenir à un accord avant la date limite du 14 septembre.

Les usines de batteries pour véhicules électriques valant plusieurs milliards de dollars – et leurs milliers de travailleurs attendus – sont cruciales pour l’avenir de l’industrie automobile et sont particulièrement bien placées pour avoir de vastes implications pour l’UAW, les constructeurs automobiles et les efforts du président Joe Biden en faveur de la fabrication nationale.

Les dirigeants syndicaux actuels et anciens ont déclaré précédemment à CNBC que les usines de batteries devront être une priorité pour l’organisation syndicale, qu’elles soient ou non directement discutées dans l’accord national, pour la viabilité à long terme du syndicat.

Cependant, ils sont considérés comme un problème « joker ». De nombreuses usines de batteries annoncées ne peuvent légalement être incluses dans les négociations en cours, car il s’agit d’installations en coentreprise.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour des mises à jour supplémentaires.