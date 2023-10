Farida de Big Brother en colère contre la co-star de Come Dine With Me dans un clip déterré

FARIDA Khalifa a été prise dans une dispute furieuse avec sa co-star de Come Dine With Me.

Le nouveau colocataire de Big Brother n’est pas étranger à la télévision puisqu’il est apparu dans un épisode de Come Dine With Me diffusé le 13 août 2009.

Le synopsis de l’épisode se lit comme suit : « C’est le premier jour du concours à Wolverhampton et la pétillante esthéticienne Farida Khalifa prévoit de plonger ses invités dans l’authentique culture indienne. »

Cependant, tous ses invités n’ont pas été impressionnés par leur expérience et le concurrent Michael n’a attribué qu’une note de sept à sa nourriture.

Il a expliqué : « La soirée a manqué d’effet wow… et à cause du manque d’alcool pour l’invité. »

Les tensions sont restées vives alors que le programme est ensuite passé à un aperçu de l’épisode suivant qui a vu Farida se cogner la tête avec Michael alors qu’ils se tenaient dans une chambre d’enfant.

Farida semblait avoir donné son opinion sévère sur quelque chose, ce qui a poussé Michael à répondre : « Combien d’enfants avez-vous eu ?

« Tu dis quoi ma sœur, tu n’as jamais eu d’enfant de ta vie. »

Cela survient après que le passé télévisé de Farida ait été exposé par les fans quelques minutes après ses débuts dans une émission ITV sur Big Brother.

Bien que les patrons de la série insistent sur le fait qu’ils ont banni les influenceurs de la série, il semble que ce colocataire ne soit pas étranger au monde du showbiz.

Il s’avère que Farida a un ami célèbre, le comédien et animateur de télévision britannique emblématique, Bradley Walsh.

Outre son passage dans Come Dine With Me, la personnalité de la télévision a récemment fait une apparition dans un épisode de Blankety Blank.

Un téléspectateur a posté sur X, anciennement Twitter : « C’est donc pour cela que Farida semblait familière… Elle était sur #BlanketyBlank l’autre semaine, avec les anciens animateurs de #bbuk Rylan et Emma !! »

Un deuxième a partagé : « Viens dîner avec moi ? Blankety Blank… maintenant Big Brother… Farida semble se déplacer.