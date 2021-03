Fariba Rahimi – Comment un mannequin et une entrepreneuse ont transformé sa start-up en une entreprise à six chiffres

Les entrepreneurs doivent créer des liens avec les personnes importantes de leur secteur

Fariba Rahimi

Fossegrenda, Norvège, 5 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – À l’âge de seize ans, Fariba Rahimi a quitté son pays d’origine, l’Iran, pour poursuivre ses rêves en Norvège. À cette époque, personne ne savait que cette adolescente était en passe de devenir un top model international, un entrepreneur à succès et un entrepreneur inspirant.

Le mannequin populaire est une femme aux multiples talents et l’une de ses réalisations comprend Trøndervask, la principale société norvégienne d’immobilier, de construction et d’entretien de bâtiments. Il y a dix ans, Fariba a construit son entreprise à partir de zéro, toute seule et aujourd’hui, c’est maintenant une entreprise à six chiffres. Grâce à la croissance exponentielle de son entreprise, Fariba Rahimi est désormais également membre du Forbes Business Council, une plateforme prestigieuse où de grandes personnes du monde entier partagent leurs réussites.

Mais comment une adolescente qui a fui son pays est-elle devenue un top model et une entrepreneure? Nous avons contacté la star elle-même pour partager ses idées sur la transformation d’une startup en une entreprise à six chiffres. Faites-nous confiance, elle le saurait!

Alors sans plus tarder, commençons.

Embrassez vos échecs

Selon Fariba, chaque startup fait face à un revers au moins une fois dans son mandat. Et les seuls qui survivent sont ceux qui acceptent leurs échecs et apprennent leurs erreurs, plutôt que d’abandonner. Fariba dit que la clé de toute entreprise prospère est d’apprendre de ses erreurs et d’appliquer les résultats à votre croissance. Fariba dit que les échecs sont des bénédictions déguisées car ils vous montrent où vous manquez, afin que vous puissiez analyser de manière critique la situation et l’éviter la prochaine fois. Si votre entreprise fait face à des obstacles, cela signifie qu’elle est sur la bonne voie. La seule chose qui reste pour en faire une entreprise prospère est de corriger ces erreurs.

Suivez les tendances

Restez à jour avec les dernières technologies. Continuez à apprendre tous les jours les nouveautés et mettez à jour la production de votre entreprise avec les dernières machines et équipements. Restez toujours au courant des pratiques modernes car cela vous aidera à répondre aux besoins dynamiques du marché.

Selon Fariba, l’étape la plus importante et cruciale pour les entreprises aujourd’hui est d’adapter les pratiques de marketing numérique. C’est la tendance qui est là pour rester et si une entreprise ne parvient pas à se connecter au marché plus large sur les médias sociaux, elle échoue à tous les niveaux. Les entreprises doivent s’adapter aux plates-formes Internet et utiliser tous les médias sociaux pertinents pour répondre à un large segment du marché.

Connaître les bonnes personnes

Avez-vous déjà entendu parler d’un entrepreneur prospère avec 0 lien social? Moi non plus! Selon Fariba, les entrepreneurs doivent créer des liens avec les personnes importantes de leur secteur. Connaître les bonnes personnes est tout ce qu’il faut pour sauver une entreprise en faillite et la transformer en une entreprise en pleine croissance.

Mais vous devez commencer le réseautage avant même de lancer votre entreprise. En fait, commencez à passer la vingtaine à apprendre à connaître des gens qui réussissent. Être en leur compagnie vous motiverait beaucoup. Créez un large cercle de personnes authentiques et prospères qui vous aideraient à grandir à la fois personnellement et professionnellement.

Croyez en vous

Selon Fariba, cela va sans dire, mais la confiance en soi dès le plus jeune âge est ce qui sépare les personnes qui réussissent des autres. Vous devez avoir confiance en vous et en vos capacités pour réaliser vos rêves.

Si vous suivez ces étapes, votre succès est garanti et vous êtes sur la bonne voie pour développer une entreprise à six chiffres, selon Fariba. Fariba vit maintenant à Trondheim, en Norvège, et dirige son entreprise tout en s’associant à des marques célèbres telles que Versace pour leurs campagnes publicitaires. En plus d’être un entrepreneur, Fariba est un modèle et influenceur international très populaire. Elle est apparue dans les couvertures de divers grands magazines comme une

