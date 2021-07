Farheen est l’actrice qui a joué la mariée déguisée dans la chanson culte de Ronit Roy « First Time Dekha Tumhe » du film « Jaan Tere Naam ».

Elle envisage un retour dans le show business vingt-quatre ans après avoir quitté l’industrie.

Dans une interview avec ETimes, l’actrice a déclaré: « Mes enfants ont grandi maintenant et si j’avais été à Mumbai, j’aurais peut-être continué à jouer dans des films, mais maintenant je suis prête à voyager pour le travail. »

Elle a ajouté: « Je n’avais pas pensé à m’installer si tôt, mais c’est juste arrivé et après cela, c’est ma famille qui était plus importante pour moi et plus tard mes enfants. »

« J’ai demandé à mon mari Manoj et il m’a dit que tu étais libre maintenant et que tu as du temps pour toi alors me voici de retour à ma place dans l’industrie cinématographique. » Après avoir épousé Manoj Prabhakar, elle a déménagé à Delhi.

Farheen a également rappelé avoir rejeté le rôle de Shilpa Shetty dans ‘Baazigar’.

« On m’a proposé le rôle de Shilpa dans le film mais, en même temps, on m’a proposé un rôle avec Kamal Haasan et à ce moment-là les gens mouraient d’envie de travailler avec lui. Le film était sous la bannière Sivaji Ganesan, j’ai donc choisi ce film plutôt que ‘Baazigar’ car les dates s’affrontaient.

Elle a mentionné qu’elle avait été en contact avec certains de ses amis comme Deepak Balraj, Deepak Tijori, Aditya Pancholi et Zarina Wahab, mais pas avec l’industrie en général.

« Quand je viens à Mumbai, je leur envoie des messages et je les rencontre, mais je n’ai pas vraiment été en contact avec d’autres collègues. »

Farheen a également déclaré: «Je veux jouer des personnages qui conviennent à mon âge et qui sont suffisamment importants pour que j’accepte de le faire. J’ai donné mon brief à mon manager et je suis sûr qu’il sait ce qui est le mieux pour moi.

Farheen est marié à l’ancien joueur de cricket indien Manoj Prabhakar et vit à Delhi, avec leurs deux enfants, Raahil et Manavansh. Le fils aîné de Prabhakar, Rohan de sa première femme, Sandhya, et la femme de Rohan vivent également avec la famille.