Farhan Zaidi mène la réunion d’avant-match, les Giants se rassemblent contre l’enclos des releveurs des Rocheuses

SAN FRANCISCO — Il y a près de 95 ans, un médecin écossais de l’hôpital St. Mary de Londres mettait de l’ordre dans son laboratoire avant de partir pour sa maison de vacances au bord de la rivière Lark dans le Suffolk. Il a collecté quelques plaques de culture d’échantillons de staphylocoques et les a placées sur un banc où elles seraient hors de portée des autres chercheurs. Lorsque Alexander Fleming est retourné à son laboratoire plusieurs semaines plus tard, il a remarqué une moisissure floue se développant par hasard sur l’un des échantillons. Il a également remarqué que la moisissure semblait entraver la croissance bactérienne.

C’est ainsi que la pénicilline a été découverte, un peu par hasard. Dans ce qui a été un siècle explosif d’innovation et de changement technologique, on peut affirmer avec raison que l’invention des antibiotiques est l’invention la plus influente de l’histoire de l’humanité.

Les fièvres qui tuaient ou affaiblissaient pouvaient être brisées. Les approvisionnements alimentaires sont devenus plus sûrs et plus sûrs. Les fléaux et les fléaux qui ont décimé les populations pendant des siècles pourraient soudainement être guéris.

C’est ici que nous arrivons à l’enclos des releveurs des Rockies du Colorado, qui a suinté précisément au bon endroit et au bon moment pour guérir les Giants de San Francisco de ce qui les affligeait vendredi soir.

Les Giants ont frappé des circuits consécutifs dans leur stade de baseball au bord de l’eau pour la première fois depuis que Barry Bonds faisait partie du triumvirat, alors que Mitch Haniger et JD Davis ont suivi un tir de deux points de Wilmer Flores en sixième manche. Les Giants n’avaient pas réussi trois circuits dans un match à domicile depuis le 19 juin, alors que leur attaque n’avait pas encore développé d’anémie chronique. Les trois tirs déclaratifs en huit lancers contre l’ancien gaucher des Giants et actuel des Rockies Ty Blach ont égalisé le score à 4 et ont fourni le contrepoint émouvant dont une équipe en difficulté avait désespérément besoin.

Puis vint un autre record. Le gaucher des Giants, Taylor Rogers, a inscrit un circuit de trois points en septième. C’était la dernière d’une série d’erreurs bien trop familières sur les chemins de base, sur le terrain et sur le monticule. Une fois de plus, les Giants étaient en mesure de perdre un autre match de façon regrettable. Celui-ci en ferait une équipe inférieure à .500 pour la première fois depuis juin. Ils étaient menés 7-4. Leurs faibles espoirs en séries éliminatoires s’épuisaient.

Mais ne sous-estimez jamais le pouvoir réparateur des pichets de secours des Rocheuses.

Blake Sabol a réussi un circuit de deux points en septième manche. Deux frappeurs frappés et deux buts sur balles chargés ont alimenté une huitième manche de trois points. Et les Giants ont gagné 9-8 pour redonner un peu la conviction que malgré tous les éclats de verre et l’espoir explosé depuis la pause des All-Star, c’est toujours un groupe qui peut jouer au baseball en séries éliminatoires. Ils n’ont même pas besoin d’être meilleurs que n’importe quelle équipe médiocre occupant la troisième place du classement des wild-cards de la NL. Ils doivent juste être meilleurs que l’équipe de l’autre côté. Et ils ont atteint un point dans le calendrier où cela semble réalisable.

« Même lorsque nous avons parcouru ces trois descentes, nous avions le sentiment d’être toujours dans le coup », a déclaré Sabol. « Nous savions que nous pouvions certainement revenir contre cette équipe. »

Maintenant Sabol rejoint la fête 👏 pic.twitter.com/SmvveXcT2W – Géants de SF sur NBCS (@NBCSGiants) 9 septembre 2023

Leur conviction a été alimentée dans un discours d’avant-match. Cette fois, l’orateur n’était pas Thairo Estrada à la voix douce, ni le manager Gabe Kapler, ni même l’un des vétérans chevronnés comme Alex Cobb ou Brandon Crawford.

C’est Farhan Zaidi, le président des opérations baseball des Giants, qui a réuni le groupe.

Zaidi n’a pas lu à ses joueurs l’acte anti-émeute, comme on pourrait l’imaginer l’un de ses prédécesseurs. Il n’a pris personne à partie et n’a pointé du doigt qui que ce soit. Il a simplement demandé un vote à main levée. Combien d’entre vous croient que nous sommes capables de participer aux séries éliminatoires ?

Bien sûr, comme le sait toute personne ayant une certaine familiarité avec les réunions de bureau ou la dynamique de groupe en général, la question aurait tout aussi bien pu être rhétorique. Obligé ou pas, toutes les mains dans la salle se sont levées. Cela a eu l’effet escompté. Zaidi répondit également en levant la main. Il a rappelé à l’équipe qu’elle était parmi les plus performantes du baseball pendant de longues périodes avant la pause des étoiles. Sa conviction n’était pas ancrée dans des feuilles de calcul ou dans une entêtement à revenir sur les évaluations faites en décembre lorsqu’il avait parié sur sept agents libres. Bien sûr, bienheureux sont ceux qui ne voient pas et qui croient encore. Mais Zaidi l’avait vu. Tout le monde aussi. Tout ce qu’ils avaient à faire au cours des 22 derniers matchs, c’était de jouer comme ils l’ont déjà fait.

« Pendant une bonne partie du temps, nous avons été la meilleure équipe de baseball pendant un certain temps », a déclaré Sabol. « C’est là-dedans. Et nous croyons tous que nous pouvons nous lancer ici et revenir en séries éliminatoires.

Peut-être que Zaidi n’a pas mentionné cette babiole d’espoir par ailleurs pertinente : les 10 premiers de ces 22 matchs se dérouleront contre les Rockies ravagés par les lanceurs et les Guardians de Cleveland, offensivement guindés.

Les Giants ont donc effectué deux retours vendredi. Ils ont effacé les déficits de quatre et trois points. Ils ont gagné pour la deuxième fois seulement en 30 matchs cette saison au cours desquels ils ont accordé au moins sept points. Ils ont retiré le jeune Kyle Harrison de ce qui aurait été sa première décision perdante à domicile. Et suffisamment de frappeurs ont affronté suffisamment de balles de baseball vendredi soir pour donner l’impression qu’une partie de cette confiance se répercutera samedi. En plus de leur équipe de circuits, Luis Matos a réalisé un 3-en-4 avec une paire de doubles en remplacement de dernière minute d’Austin Slater, qui a eu des vertiges lors du travail d’avant-match. Matos a également marqué le but sur balles qui a précédé la première salve de Flores en sixième.

« Je pensais que les présences au bâton de Matos étaient sensationnelles », a déclaré Kapler. « Approche confiante, à l’intérieur et à travers le baseball. »

L’approche de Sabol consistait également à rester à l’intérieur du baseball – quelque chose qu’il n’avait pas fait alors qu’il s’effondrait pendant près de deux mois.

« J’ai été à proximité ou à l’extérieur, là où je ne veux pas être », a déclaré Sabol. « Je pense que nous avons vu que mon pouvoir va généralement au centre du terrain. Je cherchais juste à envoyer le ballon au milieu et quand il m’a lancé un deuxième cutter d’affilée, j’étais assis dessus. J’imaginais gratter l’intérieur. C’était mon seul objectif et je l’ai atteint assez clairement.

Tout comme lors de leur précédente victoire, lors du premier match de la série à San Diego il y a une semaine, les Giants ont gagné parce que leur adversaire a commis plus d’erreurs qu’eux. Davis, qui n’avait pas l’air confiant au troisième but depuis des mois, a commis une erreur défensive et Matos a pris un mauvais chemin sur un triple lors de la deuxième manche de trois points des Rocheuses. Les Giants étaient sur le point de se rallier en troisième lorsque Matos a doublé et Flores a réussi un simple au sol sur le côté gauche. Mais Matos s’est retourné en évitant le ballon et l’entraîneur du troisième but, Mark Hallberg, a pris la regrettable décision de tester le bras du voltigeur de centre des Rocheuses Nolan Jones, qui a tiré un lancer de 100 mph au marbre pour enregistrer le retrait. Vous ne voyez pas beaucoup de 1-2-3 manches comprenant un double et un simple. Après que Haniger ait rebondi dans un double jeu, les Giants ont réussi d’une manière ou d’une autre.

Les Giants ont été sans but en cinq manches contre Blach, qui est tellement orienté contact qu’il a effectué 54 départs dans les ligues majeures et retiré jusqu’à six frappeurs sur des prises en seulement six fois. (C’était l’un de ces moments.) Mais Flores, dont la flamme a continué à brûler fort même si toutes les autres lumières se sont éteintes en juillet et août, a lancé un lancer dans les gradins du champ gauche pour frapper son 22e home run, son record en carrière, et réduire de moitié le score. mener en sixième. Ensuite, Haniger et Davis ont surpris avec leurs propres motivations profondes.

Il s’agissait du premier circuit de Haniger à San Francisco en tant que géant et son premier depuis le 27 mai.

Cela n’a donc pas vraiment fonctionné lorsque Kapler a levé Haniger pour le frappeur de pincement LaMonte Wade Jr., les Giants menant 8-7 avec un retrait et les buts chargés en huitième. Haniger n’a pas été utilisé dans un rôle de peloton au cours de sa carrière. Il n’a pas de divisions visiblement laides par rapport aux droitiers. Les Giants ont garanti à Haniger 43,5 millions de dollars l’hiver dernier, plus que tout autre agent libre. Il est déterminé à devenir un élément majeur de l’équipe de l’année prochaine. Il est enfin en bonne santé et il a enfin fourni de l’énergie au moment où l’équipe en avait besoin. Il est l’un des rares joueurs de la liste qui pourrait être capable de mener une attaque s’il s’installe dans une séquence chaude. Le faire devenir un frappeur de pincement lui a enlevé une rare chance de créer un élan qui pourrait être encore plus précieux que le résultat d’une journée au tableau d’affichage.

Le mouvement a fonctionné sur le moment. Wade a obtenu un but sur balles pour marquer un point d’assurance dont Camilo Doval aurait besoin au neuvième.

Et les Géants ont fait tomber leur fièvre. Ils tenteront de démontrer qu’il est encore temps de reprendre un peu de leurs forces. Ils auront encore deux matchs à domicile contre les Rocheuses pour tenter de se rétablir.

Tout médecin de premier recours vous le dira : lorsque vous commencez un traitement aux antibiotiques, il est important de compléter la dose complète.

(Photo de Wade dessinant la marche chargée : Kelley L Cox / USA Today)