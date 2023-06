Farhan Khan révèle « Salman Khan aata tha 2-3 ghante ke liye », dit sa copie de la moitié de la chanson de Kuch Kuch Hota Hai

Le cinéaste populaire Farah Khan a récemment parlé de la chanson Sajan Ji Ghar Aaye de Kuch Kuch Hota Hai lorsqu’il est apparu dans l’émission de télé-réalité India’s Best Dancer. Elle a révélé que la plupart des scènes du film ont été réalisées par le double de Salman Khan car il n’était disponible que pendant quelques heures.

Salman Khan a été vu jouer Aman dans Kuch Kuch Hota Hai tandis que Shah Rukh Khan a joué Rahul dans Kajol-starrer. Dans la promo partagée par les créateurs, Farah a déclaré: « Ritji bahut cute tha yar. Main bata du Sajan ji Ghar Aaye mein, Salman ka aadha gana Salman ka dupe banke Ritji ne kia h. Vraiment, kyunki Salman aata salut tha 2-3 ghante ke liye. To baki back shot, top shot, wide shot, sab Ritji karta tha (Ritji était très mignon. Laissez-moi vous dire que dans la chanson Sajan Ji Ghar Aaye, Ritji a fait la moitié de la chanson en double de Salman. Il ne venait que pour 2-3 heures Donc, tous les plans arrière, les plans supérieurs, les plans larges ont été réalisés par Ritji).





En attendant, cependant, selon les informations fournies par ETimes, Salman n’est pas satisfait du script Dabbang 4. Une source a déclaré au portail : « Salman n’a pas aimé le scénario donné par Tigmanshu. Le plan était de laisser Tigmanshu écrire et réaliser Dabangg 4. Maintenant, lorsque le réalisateur a terminé son scénario, Salman n’est pas du tout satisfait des résultats. »

La source a donc confirmé que Tigmanshu était envisagé de diriger Dabangg 4, mais maintenant, il n’est pas certain que Tigmanshu réécrira le scénario et continuera à faire partie du film tant attendu. La franchise Dabangg, vedette de Salman Khan, a été lancée en 2010. Le frère d’Anurag Kashyap, Abhinav, a dirigé le film en tant que réalisateur, et il a été présenté par le frère de Salman, Arbaaz Khan. Deux ans après Dabangg, les producteurs ont proposé sa suite, Dabangg 2.

