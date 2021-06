Farhan Akhtar, vedette du drame sportif « Toofan », sortira sur Amazon Prime Video à CETTE date

Amazon Prime Video a annoncé aujourd’hui la date de sortie de ‘Toofaan’, le drame sportif inspirant très attendu mettant en vedette Farhan Akhtar qui sortira sur la plateforme de streaming.

Réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra et produit par Excel Entertainment (Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar) et ROMP Pictures (Rakeysh Omprakash Mehra Pictures), « Toofaan » est en passe d’être le plus grand drame sportif de l’année.

Après la collaboration réussie de Farhan Akhtar et Rakeysh Omprakash Mehra dans « Bhaag Milkha Bhaag », le duo dynamique est prêt à revenir pour donner du punch avec « Toofaan ».

Cette histoire motivante tourne autour de la vie d’Ajju, un garçon orphelin né à Dongri à Mumbai qui grandit pour devenir un homme de main local. Sa vie change lorsqu’il rencontre une jeune femme brillante et compatissante, Ananya, dont la croyance en lui le motive à trouver sa passion alors qu’il se lance dans son voyage pour devenir Aziz Ali, un champion de boxe.

‘Toofaan’ fait revivre la nature exaltante de la boxe en tant que sport, tout en racontant une histoire captivante qui suit le parcours d’un homme ordinaire alors qu’il navigue à travers les hauts et les bas de la vie pour réaliser ses rêves. C’est une histoire sur la résilience, la passion et la persévérance et la volonté de réussir.

Mercredi, Farhan s’est rendu sur son Twitter et a annoncé la date de sortie. Jetez un œil à son post ici :

« Toofaan » met en vedette Farhan Akhtar dans le rôle principal avec Mrunal Thakur, Paresh Rawal, Supriya Pathak Kapur, Hussain Dalal, le Dr Mohan Agashe, DarshanKumaar et Vijay Raaz. Les fans en Inde et dans plus de 240 pays et territoires du monde entier peuvent profiter de ce film passionnant à partir du 16 juillet uniquement sur Amazon Prime Video.