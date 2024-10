Farhan Akhtar, Richa Chadha, Honey Irani, Divya Dutta et d’autres participent à la soirée intime de Diwali de Javed Akhtar et Shabana Azmi – Voir les photos

L’esprit festif de Diwali enveloppait la maison de Javed Akhtar alors qu’il se préparait à organiser une célébration enchanteresse pour ses amis et sa famille. À l’arrivée des invités, des rires et des discussions ont rempli l’air.

Farhan Akhtar avait l’air élégant dans une tenue ethnique entièrement blanche alors qu’il prenait la pose avec sa belle épouse Shibani Dandekar. L’actrice était superbe dans une tenue multicolore. L’ex-femme de Javed, Honey Irani, a également honoré le travail de sa présence. Vêtue d’un sari rouge et doré, elle avait l’air toujours verte.

Ali Fazal, Richa Chadha, Divya Dutta, Shankar Mahadevan, Ashutosh Gowariker, Benny Dayal, Rahul Bose et d’autres ont également assisté à la soirée glamour.

Découvrez les photos ici :

Photo : Yogen Shah