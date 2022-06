Farhan Akhtar racontera le scénario à Shah Rukh Khan et commencera à travailler sur la suite

Le cinéaste et acteur Farhan Akhtar a commencé à travailler sur l’une des suites les plus attendues, Don 3. Plus tôt, il a été informé que Farhan avait reporté son film Jee Le Zara qui mettra en vedette Katrina Kaid, Priyanka Chopra et Alia Bhatt en tête.

Selon les médias, Farhan Akhtar a commencé à écrire le scénario de Don 3 et le racontera bientôt à Shah Rukh Khan. Selon la source de Pinkvilla, « L’équipe essaie de casser et de développer une idée pour Don 3 depuis un moment maintenant, mais la même chose a été mise en veilleuse à maintes reprises en raison du manque de facteur de nouveauté. Mais l’équipe a finalement trouvé une idée passionnante et fera passer la franchise au niveau supérieur. Farhan a commencé à écrire le scénario et donnera la narration à son Don. SRK, une fois le scénario verrouillé.

La source a révélé que l’acteur avait discuté de l’idée avec son père Javed Akhtar qui était l’auteur original de Don. Il a déclaré: «Comme toujours, Don 3 en est encore à ses débuts et l’avenir du projet dépendra certainement de la forme que prendra finalement le scénario, mais oui, il est confirmé que Farhan a commencé à travailler sur le scénario de Don 3. Contrairement aux dernières tentatives pour faire une partie 3, l’idée cette fois-ci est trop excitante pour être abandonnée, et tout le monde autour donne plus de 100% à ce projet.

Pendant ce temps, les fans souhaitent qu’une annonce officielle sur Don 3 soit bientôt faite sur Twitter. Don 3 sera le troisième opus de la franchise Don, qui était le remake du blockbuster du même nom d’Amitabh Bachchan (1978). Le remake mettant en vedette Shah Rukh Khan est sorti en 2006, et le succès retentissant du remake a conduit à sa suite Don 2 en 2011. Sur le plan du travail, Shah Rukh Khan sera vu dans Brahmastra Part One: Shiva cette année. Suivi de 3 sorties majeures en 2023, Pathaan de Siddharth Anand, Jawaan d’Atlee et D de Rajkumar Hirani