Farhan Akhtar partage une photo de son look ‘Toofaan’ avec des abdos de planche à laver dignes de bave, laisse Hrithik Roshan impressionné

Farhan Akhtar connaît actuellement le succès de son film ‘Toofaan’ qui est récemment sorti sur Amazon Prime Video. Dans le film, qui met également en vedette Mrunal Thakur et Paresh Rawal, Farhan essaie le rôle d’un homme de main local devenu boxeur professionnel, Aziz Ali. L’acteur a sûrement dû transpirer pour obtenir le corps parfait et avec son dernier post, il est clair à quel point il a travaillé dur pour atteindre le look du film.

Sur Instagram, Farhan a partagé un collage de photos affichant ses abdos de planche à laver dignes de bave qui peuvent faire battre le cœur de n’importe qui. Avec son post, l’acteur a décrit les différentes étapes de sa transformation pour le film sur 18 mois.

La première photo montre Farhan avec des abdominaux de six packs, du chaume et un poids de 69,8 kg. La deuxième photo montre Farhan avec un ventre saillant et un poids de 85 kg. Sur la troisième photo, Farhan affiche un corps plus en forme avec des cheveux coupés en ras du cou et un look rasé de près.

En partageant la publication, il a écrit: « Les nombreuses formes et tailles d’Ajju aka Aziz aka Toofaan. Quel trajet. 18 mois de travail acharné mais qui vaut chaque goutte de sueur, chaque muscle douloureux et chaque kilo gagné et perdu. Les stars dans les coulisses – @samir_jaura @drewnealpt @anand.physio. »

La transformation à couper le souffle de Farhan a impressionné ses fans et ses amis de l’industrie, y compris Hrithik Roshan qui s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit : « Mec ! 69 à 85 ?! C’est dingue ». La petite amie de Farhan, Shibani Dandekar, a également laissé tomber un adorable commentaire. « aime tous les 3 », a-t-elle écrit avec un emoji de cœur. Siddhant Chaturvedi a également laissé tomber les emoji mains pliées dans les commentaires.

Pendant ce temps, les fans ont également fait l’éloge du film « Toofaan » de Farhan. « Vous étiez incroyable, tout simplement adoré ce film de récompense nationale à coup sûr », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Vous êtes l’exemple parfait de » Le travail acharné porte ses fruits « , aimait Toofan. » Un troisième utilisateur a écrit: « @faroutakhtar, vous êtes l’une des raisons pour lesquelles Bollywood a encore des standards », tandis qu’un quatrième a commenté: « Mashallah excellent film louable ».

Le film met en vedette Supriya Pathak Kapur, Hussain Dalal, le Dr Mohan Agashe, Darshan Kumaar et Vijay Raaz.