Farhan Akhtar partage la liste des organisations auxquelles Excel Entertainment a fait don dans le cadre de la deuxième vague COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que le pays est confronté à des défis dans la deuxième vague de COVID-19, Excel Entertainment a prêté son aide en donnant de l’argent à des ONG travaillant pour aider à fournir des installations aux patients dans le besoin, encourageant les autres à faire de même.

Alors que le pays poursuit sa bataille contre la deuxième vague de pandémie, la star de Bollywood Farhan Akhtar, samedi 1er mai, a pris son compte Twitter et a partagé une liste concise des ONG auxquelles sa société de production Excel Entertainment a fait des dons.

Farhan a écrit: « Partageant une liste d’organisations auxquelles @excelmovies a fait don jusqu’à présent, dans la lutte contre le COVID-19. De l’oxygène aux ambulances en passant par la nourriture, ils font un travail incroyable sur le terrain. Encouragez-vous à faire votre part pour aide. Chaque roupie compte. Jai Hind. @ritesh_sid. «

Hemkunt Foundation, Doctor For You, Mission Vayu, Rasoi On Wheels, Give India, Hope Welfare Trust, SBS Foundation, Sathyarth Socio sont quelques-uns des noms d’organisations partagées par Farhan qui fournissent des bouteilles d’oxygène, de la nourriture pour les patients en quarantaine, des médicaments à tous ceux qui s’attaquent le virus.

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement. L’Inde a enregistré un record de 4 01 993 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures et le décompte cumulé des cas à 1 91 664 969. Avec 3 523 personnes ayant succombé à l’infection au cours des dernières 24 heures, le nombre de morts est monté à 2 11 853. Il y a 32,68 710 cas actifs dans le pays.

Récemment, Twinkle Khanna et Akshay Kumar ont fait don de 100 concentrateurs d’oxygène, faisant leur part dans la lutte contre le COVID-19. Suniel Shetty s’est également jointe à une initiative visant à faire don de concentrateurs d’oxygène gratuits au domicile des personnes et des familles BPL.

En dehors d’eux, Ayushmann Khurrana et son épouse Tahira Kashyap se sont manifestés pour contribuer au Fonds de secours du ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, pour aider les personnes paralysées par la pandémie COVID-19 dans l’État.

Salman Khan s’est également manifesté et a redémarré ses camions de nourriture pour distribuer des paquets de nourriture aux travailleurs de première ligne à Mumbai. Au milieu de la flambée des cas, de nombreuses stars comme Katrina Kaif, Sidharth Malhotra, Alia Bhatt, Mira Rajput, Bhumi Pednekar, entre autres, ont utilisé les médias sociaux pour amplifier la voix de ceux qui en ont besoin.