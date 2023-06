Farhan Akhtar partage d’adorables clichés de son voyage à Londres avec sa famille

Farhan Akhtar avec sa femme, Shibani Dandekar et sa fille Shakya Akhtar. (Crédits : Instagram)

La récente publication Instagram de Farhan Akhtar vous donnera sûrement envie d’un déjeuner familial chaleureux et intime. Le talentueux chanteur-réalisateur-acteur a ravi ses followers avec des aperçus de son voyage à Londres avec sa femme, Shibani Dandekar, et sa fille, Shakya Akhtar.

La première photo était vraiment réconfortante, capturant le lien entre Farhan et Shakya. Leurs visages rayonnaient de joie et leurs sourires en disaient long sur leur lien profond.

Shibani a rejoint le cadre sur la deuxième photo, accompagné de leur ami Stanley Whitehouse. Farhan a choisi de ne pas divulguer d’autres détails sur Stanley dans la légende.

Gardant sa légende courte et douce, Farhan a écrit: «Déjeuner paresseux sous le soleil de Londres», encapsulant l’atmosphère détendue et heureuse qui entourait le déjeuner en famille.

Les fans ont inondé la section des commentaires d’amour et d’appréciation.

Un fan s’est exclamé : « Génial ! » tandis qu’un autre a commenté, « Bon clic. »

Curieux de connaître l’endroit, un fan a même demandé quelle partie de Londres Farhan appréciait avec sa famille.

Farhan était auparavant marié à Adhuna Bhabani, avec qui il a deux filles – Shakya et Akira. Il s’est marié avec Shibani en février 2022 après avoir été en couple pendant quelques années. Shibani est chanteuse, actrice, mannequin et animatrice.





Récemment, Farhan s’est rendu sur Instagram pour montrer son soutien au prochain projet de sa sœur Zoya Akhtar, The Archies. Il a partagé le teaser de l’original de Netflix et a félicité Zoya, Reema Kagti et Tiger Baby Productions.

Farhan a exprimé son enthousiasme en écrivant : « Suno… !! Les Archies sont en route… !! Félicitations @zoieakhtar @reemakagti1 @tigerbabyofficial @netflix_in… ça a l’air génial. » Il a accompagné son message d’un emoji cœur.

Le film de Zoya Akhtar, The Archies, a récemment emmené son casting au Brésil pour le dévoilement de son teaser. Cette comédie musicale marque les débuts de plusieurs stars bien connues, dont Suhana Khan, fille de Shah Rukh Khan, Khushi Kapoor, fille de Boney Kapoor, et Agastya Nanda, petit-fils d’Amitabh Bachchan. Inspiré des bandes dessinées d’Archie, le film promet d’être une délicieuse expérience musicale.

Farhan devrait diriger Jee Le Zaara, avec Priyanka Chopra, Alia Bhatt et Katrina Kaif dans les rôles principaux. Il a annoncé le projet de célébrer le 20e anniversaire de ses débuts en tant que réalisateur, Dil Chahta Hai.