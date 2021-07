La star de Farhan Akhtar, Toofaan, devrait sortir cette semaine sur Amazon Prime Video. Dans le film très attendu, Akhtar incarne un crétin dont la vie change lorsqu’il trouve sa vocation dans le sport et entreprend le voyage pour devenir un boxeur de classe mondiale. Avant la sortie du film, de nombreux fans ont partagé les affiches du film sur les réseaux sociaux, félicitant l’acteur et l’appréciant pour ses efforts. Un utilisateur de Twitter, cependant, a souligné dans son tweet que dans l’une des affiches, Akhtar ressemble au personnage de Priyanka Chopra du film d’Anurag Basu de 2012 « Barfi ».

Dès que le tweet a fait surface sur une ressemblance probable, les utilisateurs de Twitter ont commencé à inonder les commentaires de mèmes et de réactions hilarantes.

S’il y avait du burfi, alors de tels Abs ne seraient-ils pas possibles — Mukesh (@mikejava85) 14 juillet 2021

Barfi était une comédie dramatique acclamée par la critique réalisée par Anurag Basu avec Chopra, Ranbir Kapoor et Ileana D’Cruz.

La promo de Toofan a récemment été présentée sur les panneaux d’affichage de Times Square à New York. Partageant l’image sur Instagram, Akhtar a écrit : « Je me souviens de la première fois que je suis allé à Times Square à New York… en regardant tous ces panneaux d’affichage et en pensant que ce ne serait pas cool d’avoir un film représenté ici… ! Eh bien, aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité… avec la permission d’Amazon Prime Video qui emmène Toofaan de l’autre côté de l’Atlantique dans toute sa splendeur puissante. À toute ma famille, mes amis et mes fans aux États-Unis, celui-ci est pour vous. #toofaanonprime #16juillet @primevideoin @excelmovies @mrunalthakur @rakeyshommehra @ritesh_sid @shankarehsaanloy @hussain.dalal #PareshRawal. »

Mrunal Thakur, Paresh Rawal, Supriya Pathak Kapur, Hussain Dalal, Darshan Kumaar et Vijay Raaz jouent des rôles clés aux côtés d’Akhtar dans Toofan.

