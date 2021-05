Farhan Akhtar organise un programme de dons de nourriture, distribue 1000 thalis par jour

La deuxième vague de la pandémie COVID-19 a durement frappé le pays et a laissé les gens en détresse. De nombreuses célébrités se présentent pour aider les personnes dans le besoin en ces temps troublés.

Le plus récent à rejoindre les rangs est l’acteur Farhan Akhtar, qui a organisé des programmes de dons de nourriture pour les familles touchées par le COVID-19 et leurs soignants dans l’Uttar Pradesh.

Farhan travaille avec une ONG appelée «Hope For Welfare Trust» et où ses dons sont utilisés pour nourrir les patients et les soignants touchés par la maladie mortelle.

Loin des projecteurs des médias, les dons de Farhan ne sont pas seulement utilisés pour nourrir les patients infectés par le virus, mais aussi les personnes travaillant aux ghats de Harishchandra et Manikarnika shamshan à Varanasi.

Diyanshu Upadhyay, secrétaire de l’ONG, a déclaré que Farhan les a toujours soutenus en cas de besoin, et ils lui sont reconnaissants pour sa contribution cette fois.

«Huit d’entre nous de l’équipe Hope distribuons 1 000 thalis chaque jour dans la ville. Chaque thali a du riz, du dal, du roti, du sabzi, de la salade et des biscuits. sur les terrains de crémation », a déclaré Upadhyay.

Diyanshu a contacté Farhan via les médias sociaux lorsque l’Uttar Pradesh a été témoin d’une augmentation du nombre de cas et a reçu une réponse rapide de l’acteur, qui était prêt à aider. L’année dernière, l’acteur de «Zindagi Na Milegi Dobara» a distribué 1000 kits EPI aux agents de santé des hôpitaux publics.

Dans une déclaration commune, les créateurs de Farhan Akhtar, vedette de Toofan, ont annoncé lundi via les médias sociaux que la date de sortie du drame de boxe avait été reportée en raison de la deuxième vague de COVID-19.

L’Inde est aux prises avec la deuxième vague de COVID-19 qui s’est avérée beaucoup plus meurtrière que la première vague. Avec des milliers de cas signalés, les gens sont restés bloqués à travers le pays, se battant pour des fournitures médicales comme des bouteilles d’oxygène, des lits d’hôpitaux, des médicaments, etc.