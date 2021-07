Farhan Akhtar-Mrunal Thakur starrer ‘Toofaan’ première chanson ‘Todun Taak’ incitera le combattant en vous

Apportant le slogan ultime pour chaque guerrier, la première chanson de Farhan Akhtar et Mrunal Thakur avec « Toofaan » intitulée « Todun Taak » est sortie.

Avec ses paroles inspirantes et son morceau entraînant, ‘Todun Taak’ incitera le combattant qui sommeille en vous. Connu pour refléter la vie réelle à travers ses chansons, il est chanté et écrit par le brillant artiste hip-hop D’Evil, et la musique composée par Dub Sharma.

Ecoutez la chanson ici :

Auparavant, la plateforme de streaming Amazon Prime Video avait dévoilé la bande-annonce de ‘Toofaan’.

Parlant à quel point il était difficile de se mettre sous la peau de son personnage, lors du lancement de la bande-annonce, Farhan Akhtar a déclaré: « Toofaan est un véritable travail d’amour. Peu importe sa force physique, se mettre dans la peau d’un boxeur est un tout nouveau jeu de balle. Il m’a fallu 8 à 9 mois d’entraînement rigoureux pour entrer dans le personnage de la peau et cela m’a fait réaliser à quel point ce sport est physiquement, mentalement et émotionnellement exigeant. Je suis vraiment ravi de voir tout notre travail acharné sur l’écran et je suis heureux que nous puissions présenter le film à un public de 240 pays et territoires avec Amazon Prime Video. »

Le film présente un casting de stars, dirigé par Farhan Akhtar dans le rôle principal avec Mrunal Thakur, Paresh Rawal, Supriya Pathak Kapur, Hussain Dalal, le Dr Mohan Agashe, Darshan Kumaar et Vijay Raaz. Réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra, la bande-annonce du film nous emmène à travers le voyage d’un crétin local, Ajju Bhai devenant un boxeur professionnel, Aziz Ali.

Une histoire d’espoir, de foi et de force intérieure alimentée par la passion et la persévérance, le drame sportif inspirant est présenté par Amazon Prime Video en association avec Excel Entertainment et ROMP Pictures et produit par Ritesh Sidhwani, Rakeysh Omprakash Mehra et Farhan Akhtar.