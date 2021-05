Farhan Akhtar interpelle tous ceux qui vendent de faux médicaments contre le COVID-19, se disant «monstre» | Nouvelles des gens

New Delhi: En raison de la spirale des cas de COVID-19, la demande de médicaments, d’injections, de bouteilles d’oxygène et de lits de soins intensifs a augmenté. Cependant, dans une telle crise, il y a quelques ratisser dans moolah en vendant de faux médicaments.

L’acteur et cinéaste de Bollywood Farhan Akhtar a critiqué tous ceux-ci et les a appelés sur les réseaux sociaux.

L’acteur de «Rock On» s’est rendu sur Twitter pour partager sa déception et sa colère avec les internautes. Dans son message, il les a fustigés et a écrit: « » Vu un reportage sur des gens qui fabriquent et vendent de faux médicaments Covid. Vous devez être un monstre spécial pour arnaquer les gens en ces temps sombres et désespérés. Honte à vous, qui que vous soyez sont!!! »

Vu un reportage de personnes fabriquant et vendant de faux médicaments Covid. Vous devez être un monstre spécial pour arnaquer les gens en ces temps sombres et désespérés. Honte à vous, qui que vous soyez !!! – Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) 2 mai 2021

Sur le plan du travail, Farhan sera ensuite vu dans le film «Toofan». Dans le film, Farhan sera vu dans le rôle d’un boxeur. Le film est réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra et devrait sortir sur Amazon Prime Video le 21 mai.

En dehors de cela, l’acteur sera également vu dans un projet collaborant avec Marvel Studios pour lequel il a récemment terminé son tournage à Bangkok.