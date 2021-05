L’acteur-cinéaste Farhan Akhtar a fermé lundi un utilisateur de Twitter après que ce dernier l’ait traité de « VIP Brat » pour avoir utilisé un centre de vaccination au volant.

Le 8 mai, Farhan avait annoncé qu’il avait reçu sa première injection du vaccin Covid 19 à Mumbai. L’acteur a tweeté: « J’ai reçu mon premier coup aujourd’hui en voiture au complexe sportif d’Andheri. Merci à @mybmc et @MumbaiPolice pour le système rationalisé. Pour ceux qui attendent leur tour, le processus prend 2 à 3 heures (pour le moment). Soyez patient. Apportez de l’eau et une collation, si nécessaire. Restez en sécurité. »

Le tweet de Farhan a demandé aux internautes de s’interroger sur la façon dont l’acteur de 47 ans a réussi à obtenir le coup dans un centre de drive-in destiné aux personnes âgées / handicapées.

« Je pensais que le drive-in n’était que pour 60+ citoyens. Est-ce que bmc l’a ouvert pour toutes les catégories d’âge. Quelqu’un peut-il éclairer », a tweeté la Lokhandwala Oshiwara Citizens Association (LOCA).

« @Mybmc peut-il clarifier les critères de vaccination dans les drive-ins qui ont permis à @FarOutAkhtar de recevoir le jab. Ou il l’a obtenu parce qu’il est plus qu’égal et en a presque 2? » a écrit Ameet Satam, député d’Andheri West, secrétaire général de Mumbai – Bharatiya Janata Party «

Pouvez @mybmc clarifier les critères de vaccination au drive ins qui ont permis @FarOutAkhtar pour obtenir le jab. Ou il l’a eu bcoz il est plus qu’égal et proche de 2 certains? – Ameet Satam (@AmeetSatam) 10 mai 2021

Plusieurs autres ont également tweeté lui demandant comment il s’était fait vacciner alors que ces centres étaient destinés exclusivement à la tranche d’âge des 60 ans et plus.

Enfin, après avoir fait face à une vague de critiques pour avoir pris le coup dans un centre de drive-in, Akhtar s’est tourné vers les médias sociaux pour réagir à la pêche à la traîne. Répondant à un tweet, Akhtar a écrit: « Le drive in est pour 45 + .. maintenant faites quelque chose de constructif pour la société avec votre temps comme perdre votre téléphone. »

Le drive in est pour 45 + .. maintenant faites quelque chose de constructif pour la société avec votre temps comme perdre votre téléphone. https://t.co/zLgyhhtQIO – Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) 10 mai 2021

Le tweet était en réponse à un utilisateur qui avait partagé un commentaire qui disait: « Un autre gosse VIP @FarOutAkhtar se fait vacciner au drive réservé aux personnes âgées de 60 ans et plus … Soit il a 60 ans et plus, c’est un handicap physique que nous faisons. ne sait pas, ou a utilisé son statut pour la vaccination. «

Un autre morveux VIP @FarOutAkhtar sort de son tour la vaccination au drive en réservée aux seniors de 60 ans et plus … Soit il a plus de 60 ans, il a un handicap physique que nous ne connaissons pas, soit il a utilisé son statut pour se faire vacciner. – mukulaggarwal (@ MukulAgarwal66) 10 mai 2021

Pour l’inverse, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) de Mumbai a ouvert le premier centre de vaccination au volant il y a quelques jours.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Farhan Akhtar sera ensuite vu dans le réalisateur Rakeysh Omprakash Mehra «Toofan». La sortie du film a été retardée en raison de la pandémie.