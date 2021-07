Farhan Akhtar évoque la possibilité de réaliser à nouveau des films

Farhan Akhtar a récemment dévoilé sa volonté de redevenir réalisateur. Dans une interview avec Pinkvilla, il a mentionné qu’il pourrait peut-être reprendre la direction bientôt.

Il a dit « Je le ferai. J’ai bien l’intention de réaliser à nouveau des films. On ne sait jamais, très bientôt. Peut-être que la prochaine fois que nous parlerons, nous parlerons peut-être de quelque chose en rapport avec cela. Je suis très touché par le fait que vous appréciez mon travail de réalisateur, et j’ai l’impression que je dois aussi cette partie de mon travail et de ma carrière aux gens. J’ai hâte de réaliser, et j’espère que nous en discuterons bientôt.

Interrogé sur les spéculations sur Dil Chahta Hai 2 et Don 3, il a répondu : « Non, pas actuellement. Dil Chahta Hai 2 me pose très rarement des questions, Don 3 me pose constamment des questions. Mais pour le moment, non. En ce moment, j’ai une certaine concentration sur les choses que j’ai l’intention de faire, et bien sûr le temps viendra pour moi d’en parler plus ouvertement. Mais ils ne figurent pas », ajoute l’acteur-cinéaste-chanteur

Si Toofaan de Rakeysh Omprakash Mehra, avec Farhan Akhtar, est l’un des films les plus attendus de l’année, les fans de ce dernier ont hâte de revoir Akhtar dans le fauteuil du réalisateur. Farhan a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2001 avec Dil Chahta Hai, avec Aamir Khan, Saif Ali Khan et Akshaye Khanna, et a été suivi par Lakshya, Don et Don 2, ce dernier étant sorti en 2011.

Pour les non avertis, la bande-annonce de « Toofaan » de Farhan Akhtar est maintenant disponible. La plateforme de streaming Amazon Prime Video a dévoilé la bande-annonce du blockbuster estival le plus attendu de l’année.

Le film met en vedette Farhan Akhtar dans le rôle principal avec Mrunal Thakur, Paresh Rawal, Supriya Pathak Kapur, Hussain Dalal, le Dr Mohan Agashe, Darshan Kumaar et Vijay Raaz et est réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra.