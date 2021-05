Farhan Akhtar et Ankita Lokhande reçoivent la première dose du vaccin COVID-19 | Nouvelles des gens

Bombay: Les acteurs Farhan Akhtar, Ankita Lokhande et Gurmeet Choudhary ont reçu samedi le premier vaccin contre le coronavirus. Les acteurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager la mise à jour.

Dans un message sur Twitter, Farhan a révélé qu’il avait reçu le vaccin vacciné dans un centre de vaccination au volant du complexe sportif Andheri ici.

« J’ai eu mon premier coup aujourd’hui en voiture au complexe sportif Andheri. Merci à @mybmc et @MumbaiPolice pour le système rationalisé », a déclaré l’acteur de 47 ans. « Pour ceux qui attendent leur tour, le processus prend 2 à 3 heures (pour le moment), alors soyez patient. Apportez de l’eau et une collation, si nécessaire. Restez en sécurité », a-t-il ajouté.

Lokhande, 36 ans, a partagé une vidéo sur Instagram d’elle-même prenant le jab et a écrit dans la légende: « J’ai eu le mien, obtenez le vôtre dès que possible.

Choudhary, dont l’épouse, l’acteur Debina Bonnerjee a également reçu la première dose du vaccin, a déclaré qu’il était important de se faire vacciner.

« S’il vous plaît, n’attendez pas les pensées ou les nouvelles de ‘ceci ou cela’, la vaccination est très importante non seulement pour vous mais pour tout votre entourage, c’est l’un des meilleurs moyens d’aider #India est d’obtenir vous-même vacciné », a-t-il écrit.

L’acteur de 37 ans a exhorté tout le monde à s’inscrire dans les centres ou hôpitaux les plus proches et disponibles pour la vaccination.

« Les machines à sous peuvent mettre du temps à apparaître, mais elles apparaîtront. #IndiaWillHeal #BetterTogether #IndiaTogether # Covid19India », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les acteurs Preity Zinta, Anupam Kher et le cinéaste Tarun Mansukhani ont reçu leur deuxième dose de vaccin.

Zinta a partagé une photo d’elle recevant le vaccin vaccinal sur Instagram et a écrit: « J’ai pris mon deuxième vaccin contre le covid et je suis vaccinée. Je demanderais à tout le monde de se faire vacciner pour que nous soyons tous en sécurité. »

Mansukhani a partagé la photo de son certificat pour la vaccination COVID-19. « Deuxième dose faite !! J’espère maintenant qu’il n’y aura aucun effet secondaire », dit-il.

Anupam Kher a reçu la deuxième dose du vaccin vendredi avec les membres de sa famille – mère Dulari Kher, épouse Kirron Kher, frère Raju Kher et belle-soeur Reema Kher.

«Nous avons fait notre deuxième vaccination. Merci #SisterAnnie #DrAfsa et @nanavatihospital d’avoir rendu cela possible. Maman a été la plus courageuse. Chanter #OmNamahShivay m’a aidé et, espérons-le, @kirronkhermp bhabhi @kherreema et son frère @rajukherofficial aussi !! #MaskUp #StaySafe #GetVaccined », a écrit Kher, à côté d’une série de photos de la famille.

Le mois dernier, le gouvernement du Maharashtra a annoncé sa décision de fournir des vaccins anti-COVID-19 aux personnes âgées de 18 à 44 ans. Vendredi, Mumbai a signalé 3039 nouvelles infections à coronavirus et 71 décès, portant le nombre de cas de la ville à 6,71,394 et le nombre de morts à 13687, a déclaré la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).