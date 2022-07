Farhan Akhtar édite une photo pour poser avec son arrière-grand-père, Anusha Dandekar, Aditi Rao Hydri réagit

Farhan Akhtar a laissé les internautes surpris après avoir posté une photo avec son arrière-grand-père sur son Instagram. Le réalisateur de Don a partagé une photo éditée et inédite de son arrière-grand-père Muztar Khairabadi, et il s’est inclus dans la photo.

Après avoir partagé la photo, Farhan a parlé des pensées de sa famille à propos de lui partageant la ressemblance avec son ancêtre. Akhtar a écrit : “Ma famille pense que je ressemble à mon arrière-grand-père, Muztar Khairabadi… qu’en pensez-vous ?”

Voici la photo







Peu de temps après le message, plusieurs internautes étaient d’accord avec la famille de Farhan et ont souligné la ressemblance qu’ils partagent tous les deux. La belle-sœur Anusha Dandekar a déclaré “Jumelles.” Tandis que Ronit Roy a ajouté : “100 %”. Un internaute a ajouté : “Je pensais vraiment que c’était vous.” Un autre internaute a ajouté : “Vous avez ses yeux et ses oreilles…” Un utilisateur a affirmé : “Eh bien oui, beaucoup de similitudes.” L’utilisateur d’Aditi Rao Hydri a affirmé : “Whoa !!!!! Trop cool! #samesame.” Un autre utilisateur a écrit : “Oui, ils ont tout à fait raison.”

Plus tôt, Farhan a pris la parole lors d’une conversation avec les Russo Brothers, qui étaient à Mumbai pour promouvoir leur film d’action pour Netflix, The Grey Man. Bollywood a été battu ces derniers temps car il fait face à une concurrence féroce au box-office des films de super-héros et du contenu provenant du sud de l’Inde. Farhan, qui dirige également la société de production Excel Entertainment avec Ritesh Sidhwani, a déclaré que même si les films hindi n’ont peut-être pas de gros budgets pour rivaliser avec le contenu d’Hollywood, l’industrie dans son ensemble doit remonter ses chaussettes.

“En tant que fraternité cinématographique indienne, nous n’avons peut-être pas un pouvoir d’achat énorme sur les effets visuels ou les budgets comme les films occidentaux, mais nous devons améliorer notre jeu car le public a désormais accès à du contenu du monde entier”, a déclaré l’acteur-réalisateur- a déclaré le producteur. Pendant ce temps, les frères Russo envisagent une collaboration avec Excel Entertainment, la société de production indienne dirigée par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar (Gully Boy, “Made in Heaven”).

Selon Variety, Joe et Anthony Russo ont rencontré Akhtar et Sidhwani après la première et la conférence de presse du film Netflix The Grey Man à Mumbai. Ils ont discuté de la collaboration avec des talents indiens et du potentiel pour “The Grey Man”, qui met en vedette Dhanush de l’Inde, de devenir une franchise lors de la conférence de presse.