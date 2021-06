New Delhi : l’acteur Farhan Akhtar s’est adressé aux médias sociaux et a présenté ses condoléances à l’occasion du décès du légendaire sprinter indien Milkha Singh. Il a écrit ses pensées sincères sur le Flying Sikh et comment il a touché un million de vies.

Milkha Singh a rendu son dernier soupir le 18 juin 2021, en raison de complications liées au COVID. La nation entière a pleuré sa disparition et a présenté ses condoléances en ligne. L’icône du sprint nonagénaire est décédée vendredi à 23h30 à Chandigarh.

Farhan Akhtar a joué le rôle principal dans le biopic de Milkha Singh – Bhaag Milkha Bhaag – a envahi les réseaux sociaux pour exprimer son chagrin, écrivant : Chère Milkha ji,

Une partie de moi refuse toujours d’accepter que vous n’êtes plus. C’est peut-être le côté têtu que j’ai hérité de toi… le côté qui, lorsqu’il se concentre sur quelque chose, n’abandonne jamais.

Et la vérité est que vous serez toujours en vie. Parce que tu étais plus qu’un homme au grand cœur, aimant, chaleureux et terre-à-terre. Vous avez représenté une idée. Vous avez représenté un rêve. Vous avez représenté (pour utiliser vos propres mots) à quel point le travail acharné, l’honnêteté et la détermination peuvent soulever une personne de ses genoux et l’amener à toucher le ciel.

Vous avez touché toutes nos vies. Pour ceux qui vous connaissaient en tant que père et ami, ce fut une bénédiction. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, votre histoire a été une source d’inspiration constante et un rappel de l’humilité dans le succès.

Je t’aime de tout mon coeur.

La famille Singh endeuillée a confirmé la nouvelle dans un communiqué disant : « C’est avec une extrême tristesse que nous aimerions vous informer que Milkha Singh Ji est décédé. Il s’est battu avec acharnement mais Dieu a ses moyens et c’était peut-être le véritable amour et la camaraderie que les deux notre mère Nirmal Ji et maintenant papa sont décédés en l’espace de 5 jours. »

Milkha Singh avait été testé positif pour COVID-19 le mois dernier et était en isolement à son domicile à Chandigarh avant d’être admis à l’USI de l’hôpital de l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales (PGIMER) à Chandigarh.

L’épouse de Milkha Singh et ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine indienne de volleyball, Nirmal Milkha Singh a succombé à COVID-19 à l’âge de 85 ans le 13 juin.

Le Premier ministre Narendra Modi, le président Ram Nath Kovind, Amit Shah et plusieurs célébrités de Bollywood ont également envahi les réseaux sociaux pour présenter leurs condoléances.

Milkha Singh laisse dans le deuil un fils et trois filles.