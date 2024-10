Farhan Akhtar donne un aperçu du tournage de « 120 Bahadur », laissant tout le monde excité – PICS inside | Actualités du cinéma hindi

Farhan Akhtar se prépare actuellement pour le prochain film « 120 Bahadur », et il a taquiné les fans avec des aperçus époustouflants du tournage dans les paysages à couper le souffle de Ladakh. Sa dernière série de photos captivantes n’a fait qu’alimenter l’enthousiasme, laissant tout le monde rêver d’un voyage vers cette destination pittoresque.

Farhan est récemment allé sur Instagram pour partager quelques images époustouflantes des décors de 120 Bahadur. La première photo montre une rangée de tentes nichées contre de magnifiques montagnes sous un ciel à couper le souffle, capturant l’essence d’une matinée de rêve parfaite.

Une autre photo, prise depuis l’intérieur de sa tente, offre un aperçu du paysage pittoresque du Ladakh qui fait vibrer les fans d’enthousiasme. Partageant les photos, Farhan a écrit : « Une base tranquille ».

Pendant ce temps, ETimes a révélé en exclusivité que Farhan Akhtar avait subi une transformation physique remarquable pour son rôle dans 120 Bahadur. Une source proche du projet a révélé que Farhan avait perdu beaucoup de poids pour obtenir un physique plus mince, reflétant la carrure du lauréat du prix Param Vir Chakra. Major Shaitan Singh qui Farhan joue dans le film.

Il raconte l’histoire de 120 soldats indiens de la Charlie Company 13 Kumaon qui affrontèrent près de 5 000 soldats chinois.

En plus de cela, Farhan réalise également Don 3avec Ranveer Singh et Kiara Advani dans les rôles principaux.