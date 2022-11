Farhan Akhtar chantera ses chansons anglaises originales en direct pour la première fois, dit “ne pourrait pas être plus heureux”

La star de Bollywood Farhan Akhtar n’est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un grand chanteur. Avec ses chansons dans des films comme Rock On !!, Zindagi Na Milegi Dobara, Rock On 2 et bien d’autres, nous pouvons certainement dire qu’il a donné des succès musicaux phénoménaux à la nation.

Récemment, l’acteur et chanteur a annoncé son concert de musique dans lequel il chantera pour la première fois ses propres chansons anglaises de l’album Echoes live. Partageant le message, Farhan a exprimé son bonheur et a écrit: « Lancer quelque chose de nouveau le 2 décembre. Ce sera la toute première représentation de mes chansons originales en anglais de l’album ‘Echoes’ ainsi que quelques œuvres inédites.









Il a ajouté: «De plus, je ne pourrais pas être plus heureux que cela se passe dans ma ville natale, Mumbai. .. hâte de partager une soirée musicale avec vous. Ça se passe au Courtyard, Phoenix Palladium à partir de 19h. On se voit là-bas.”

Plus tôt, à l’occasion du 42e anniversaire de Shibani Dandekar, son mari Farhan Akhtar a pris une douche avec des souhaits amoureux. L’acteur de Zindagi Na Milegi Dobara s’est rendu sur Instagram pour souhaiter l’amour à sa femme avec une photo et une note sucrée. Le couple est actuellement en vacances à Sydney.

Partageant la photo du voyage en Australie, Farhan a écrit : « Cher partenaire de vie, Certains jours, vous dirigez, certains jours, vous naviguez, certains jours, vous nous demandez de poser nos rames et de faire une pause, de profiter de la vue, de respirer. » Il ajouta : “Je combattrais les courants les plus forts pour vous comme je sais que vous le feriez pour nous. Joyeux anniversaire ma belle co-voyageuse. Je vous aime. @shibanidandekarakhtar.”

Sur la photo, le couple s’est jumelé en noir et est tout sourire. Shibani était magnifique dans un tailleur-pantalon noir en satin tandis que l’acteur de Rock On a été vu vêtu d’une chemise noire surdimensionnée qu’il a associée à un pantalon rayé. Farhan a également été vu tenant une rame dans ses mains alors que le couple posait avec un bateau.

Dès que la photo a été publiée, la fille d’anniversaire a laissé un commentaire sur son message. Elle a écrit, Je t’aime mon partenaire pour la vie. Je ne pouvais pas imaginer faire ce voyage sans vous ! Tu rends tout mieux! Maintenant, apprenez à me laisser TOUJOURS diriger.” La co-vedette de Zindagi Na Milegi Dobara de Farhan, Abhay Deol, a laissé un commentaire hilarant. Il a écrit : “Aww, je suis un peu plus diabétique en lisant cela, mais cela en valait la peine @faroutakhtar ! Joyeux anniversaire @shibanidandekarakhtar vous envoie de l’amour.”