Farhan Akhtar assiste à la cérémonie de convocation de sa fille, sa femme Shibani Dandekar et son ex-femme Adhuna Bhabani y assistent

Farhan Akhtar célèbre l’obtention du diplôme de sa fille aînée Shakya Akhtar à l’Université de Lancaster, au Royaume-Uni. Farhan partage deux filles, Shakya et Akira Akhtar avec son ex-épouse Adhuna Bhabani. Un papa fier, l’acteur de Bhaag Milkha Bhaag, a récemment assisté à la cérémonie de convocation de Shakya. Il était accompagné de son ex-partenaire Adhuna, de l’actuelle épouse Shibani Dandekar, du père Javed Akhtar, de la mère Honey Irani et de l’actuelle épouse et actrice de Javed Akhtar, Shabana Azmi. L’autre fille de Farhan, Akira, et sa sœur réalisatrice Zoya Akhtar étaient absentes de la cérémonie. Le 18 juillet, Farhan a publié un carrousel de photos sur Instagram avec sa famille élargie, félicitant Shakya.

Farhan Akhtar félicite sa fille pour l’obtention de son diplôme

« Félicitations à notre diplômée, Shakya, un moment si fier d’être là en famille et de célébrer votre réussite. De plus en plus, le monde vous appartient. Vous nous avez manqué, Akira Akhtar et Zoya Akhtar », a déclaré Farhan Akhtar. La première photo a capturé la famille heureuse, arborant des sourires rayonnants. Shakya était vêtue d’une cérémonie de remise des diplômes par excellence, d’une tenue noire et portait une casquette de graduation.

Shakya Akhtar pose pour des photos en famille

Dans la même série de messages, une vidéo montrait Shakya sur scène, recevant son diplôme universitaire. Dans les deux clichés suivants, Shakya Akhtar a été vue en train de poser avec son père Farhan Akhtar et sa mère Adhuna Bhabani, sa grand-mère Honey Irani et son grand-père Javed Akhtar.

Les célébrités de Bollywood réagissent

Les membres de la fraternité du film ont submergé les commentaires avec leurs réactions sincères, félicitant Shakya Kapoor. Zoya Akhtar a déploré d’avoir raté la réunion de famille en écrivant : « FOMO !!!!! Félicitations mon bébé Shakalaka !!! Tu es la plus intelligente du clan. » Arjun Rampal, qui a partagé la vedette avec Farhan Akhtar dans Rock On, a écrit : « Beaucoup de félicitations à Cher Shakya. Toute la chance et l’amour pour votre bel avenir. » « Incroyable », a écrit Hrithik Roshan, co-vedette de Zindagi Na Milegi Dobara de Farhan. Abhishek Bachchan et Preity Zinta ont laissé tomber des émojis au cœur rouge.

Famille Farhan Akhtar

Farhan Akhtar a noué le nœud nuptial avec Adhuna Bhabani, une coiffeuse en 2000. Ils se sont séparés 17 ans plus tard, en 2017. Farhan plus tard, a épousé la chanteuse-actrice Shibani Dandekar en février 2022. Pendant ce temps, sur le front du travail, Farhan Akhtar sera prendre la place du réalisateur pour son prochain film Jee Lae Zaara, présenté comme un film sur un road trip entre filles. Plus tôt, Priyanka Chopra Jonas, Katrina Kaif et Alia Bhatt auraient été encordées pour le film, mais Priyanka et Katrina ont ensuite quitté le projet.