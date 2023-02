Farhan Akhtar-Amrita Arora cache le visage des paparazzis, les internautes disent “kyu peete ho yaar itni”

Farhan Akhtar et Amrita Arora ont récemment été aperçus ensemble à Mumbai et la vidéo de la même chose devient virale. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, ce sont les deux acteurs qui essayaient de cacher leur visage aux papas.

L’un des utilisateurs des médias sociaux a commenté: “Aisa kam hi kyun krne ka k muhh chupana padee.” Le second a dit : « Amrita Arora ka kon photo nikalega …… pourquoi se cache-t-elle. Le troisième a dit: «Y r ils cachent leur visage … Moh Kala karke aaye. Kya..” Le quatrième a dit: “Je pense qu’ils étaient drogués ou ivres.”





La cinquième personne a mentionné: “Je pense que dans un très mauvais visage .. bref, pas de perruque de maquillage bla bla.” Le sixième a dit : « kya faida hua.. patah toh chal he gya ki ye kon h ». La sixième personne a commenté : « Itne badnam log he k mu dikhane k layak nahi rahe ab market me ». Le septième a dit: “Ils auraient pu sortir par une porte dérobée… Pourquoi devant les médias.”

Plus tôt, dans l’un des épisodes de Moving In With Malaika, Amrita a félicité sa sœur pour avoir dirigé l’émission et permis aux téléspectateurs de jeter un coup d’œil dans sa vie comme jamais auparavant. Malaika est devenue émotive, puis Amrita lui a demandé quelque chose qui a créé une tension dans l’air. Amrita a rappelé que lors du premier épisode de Malaika avec Farah Khan, elle a déclaré que ses proches l’avaient déçue dans les jours les plus cruciaux de sa vie. Amrita a demandé à Malaika si elle était également déçue par elle.

Malaika a fait une pause de quelques secondes, puis elle l’a renversé. “Parfois, vos proches sont ceux qui vous ont laissé tomber. Dans le passé, quand je traversais la phase la plus basse de ma vie, quand je divorçais et que je passais à autre chose, c’était le moment où je te voulais le plus. Je J’avais besoin de toi comme ma sœur, pas de quelqu’un qui ne me jugerait pas ou ne me conseillerait pas. J’ai besoin de toi à mes côtés. Et tu n’étais pas là. Tu es partie en voyage avec tes amis et tu es venue à Goa. La révélation de Malaika a évité Amrita, et la première a demandé: “Tu as été une mère incroyable, une amie incroyable, une épouse incroyable, une fille incroyable, quand seras-tu une sœur incroyable?”

