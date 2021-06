Farhan Akhtar, acteur de « Bhaag Milkha Bhaag », se souvient de Milkha Singh

La légende de la piste Milkha Singh est décédée vendredi à l’âge de 91 ans. Il avait été testé positif pour COVID-19 en mai de cette année. Affectueusement appelé The Flying Sikh, son histoire a été montrée sur grand écran dans le film ‘Bhaag Milkha Bhaag’, où Farhan Akhtar a joué le rôle principal. L’acteur-cinéaste s’est rendu sur ses pages de médias sociaux et a partagé une photo avec Milkha et a écrit une note déchirante sur sa disparition.

Farhan a déclaré, « Chère Milkha Ji,

Une partie de moi refuse toujours d’accepter que vous n’êtes plus. C’est peut-être le côté têtu que j’ai hérité de toi… le côté qui, quand il se concentre sur quelque chose, n’abandonne jamais.

Et la vérité est que vous serez toujours en vie. Parce que tu étais plus qu’un homme au grand cœur, aimant, chaleureux et terre-à-terre. Vous avez représenté une idée. Vous avez représenté un rêve. Vous avez représenté (pour utiliser vos propres mots) à quel point le travail acharné, l’honnêteté et la détermination peuvent soulever une personne de ses genoux et l’amener à toucher le ciel.

Vous avez touché toutes nos vies. Pour ceux qui vous connaissaient en tant que père et ami, ce fut une bénédiction. Pour ceux qui n’aimaient pas une source d’inspiration constante et un rappel d’humilité dans la réussite.

Je t’aime de tout mon coeur. »

Shibani Dandekar a également partagé quelques photos posant avec Milkha Singh et sa famille. Elle a écrit, « L’un des meilleurs souvenirs que j’ai est d’avoir rencontré Milkha Ji et sa charmante famille (une seule fois) et de manger des aloo parathas avec beaucoup de beurre (bien sûr) chez lui. Il nous a raconté des histoires de son époque… et quelles histoires incroyables ils étaient… le voyage d’un homme avec un courage, un esprit combatif et une persévérance extraordinaires. À travers tout cela, il n’a jamais perdu les qualités qui faisaient de lui un si grand humain et je me suis immédiatement retrouvé attiré par lui… Je l’ai aimé immédiatement. «

Elle a ajouté, « Il avait un cœur si chaleureux, une âme si douce et avait cette façon d’éclairer une pièce avec son énergie incroyable. C’est vraiment le vrai champion que ce pays le connaît mais j’ai appris qu’il est aussi l’un des plus gentils les gens que ce monde a jamais eu .. il n’y en aura jamais d’autre comme toi Milkha Ji .. ton beau rire va manquer .. j’espère que tu danses dans les nuages ​​avec Nirmal tante .. tu vas beaucoup nous manquer. Je t’aime. »

L’ancien sprinteur indien avait été testé positif pour COVID-19 le mois dernier et était en isolement à son domicile de Chandigarh avant d’être admis à l’USI de l’hôpital de l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales (PGIMER) à Chandigarh.