Farhan Akhtar a-t-il mis Priyanka Chopra, Alia Bhatt et Katrina Kaif avec Jee Le Zaraa en attente pour Aamir Khan ?

Farhan Aktar et Zoïa Akhtar vont faire un film de voyage féminin appelé Jee Le Zaraa avec Priyanka Chopra, Alia Bhatt et Katrina Kaif. C’est l’un des films les plus attendus des temps à venir. Les fans ont hâte de voir Jee Le Zaraa dans les salles. Les réalisateurs n’ont pas encore commencé à tourner le film. Farhan a participé à la reconnaissance. Mais maintenant, selon les derniers rapports, les fabricants ont mis Jee Le Zaraa en attente. Oui, tu l’as bien lu.

Farhan a-t-il mis Jee Le Zaraa en attente ?

Chaque fois que Jee Le Zaraa capte un peu le buzz, il fait rapidement les gros titres dans Entertainment News. Beaucoup de gens attendaient avec impatience de voir Priyanka Chopra, Katrina Kaif et Alia Bhatt ensemble. Farhan Akhtar et Zoya Akhtar sont des conteurs incroyables, mais il semble maintenant que les fans doivent encore attendre avant même de commencer à tourner pour le film. Selon un rapport de Pinkvilla, les réalisateurs ont fait de leur mieux pour lancer le film. Cependant, il y a eu des problèmes de date. Farhan est très coopératif avec les actrices et il n’y a aucune pression de sa part. Et par conséquent, il a changé son horaire. Farhan, au lieu de produire ou de réaliser un film d’abord, jouera désormais d’abord dans un film. Et Jee Le Zaraa sera ramené au fur et à mesure que les trois dames auront des dates communes pour le film.

Découvrez le post de Katrina Kaif sur Jee Le Zaraa ici:

Aamir Khan en est-il la même raison ?

Selon le rapport, Farhan va ensuite travailler avec Aamir Khan dans sa production qui est un remake de Campeones. Farhan et Aamir partagent la même longueur d’onde créative et, par conséquent, ils prévoient de commencer à filmer le remake de Campeones. Eh bien, avec les problèmes de date, cela semble être la bonne chose à faire. En parlant de la vedette d’Aamir-Farhan, on dit que les réalisateurs prévoient de commencer le tournage d’ici octobre de cette année. RS Prasanna dirigera Campeones. Lui et son équipe commenceront la reconnaissance de la même chose en août. Le remake de Campeones sera produit par Aamir Khan Productions et Sony Pictures. Alors, voilà, Jee Le Zaraa est retardé à cause de l’indisponibilité des dates. Et c’est devenu le gain d’Aamir et Farhan.

Pendant ce temps, les dames ont leurs propres films dans leur cagnotte. Priyanka a ses projets hollywoodiens. Alia a Heart of Stone, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahanii tandis que Katrina Kaif a Merry Christmas et Tiger 3.