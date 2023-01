Farhad Moshiri dit qu’Everton n’est pas à vendre mais qu’il est sur le point de sécuriser l’investissement dans le stade

Le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, a déclaré que le club de Premier League n’était pas à vendre, mais il est sur le point d’obtenir des investissements pour aider à la construction d’un nouveau stade.

Moshiri a déclaré au Fan Advisory Board (FAB) du club qu’il cherchait de l’aide pour financer la construction du nouveau stade d’Everton à Bramley-Moore Dock dans une vidéo publiée sur le site Web du club mardi mais enregistrée avant leur défaite face à West Ham United samedi. .

Le journal The Guardian a rapporté mardi que Moshiri avait mis en vente le club du Merseyside, qui languit dans la zone de relégation de la Premier League et limogé le manager Frank Lampard lundi.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter le rapport du Guardian par Reuters, un porte-parole d’Everton a déclaré que la vidéo publiée sur le site Web du club clarifiait les vues de Moshiri.

“Le club n’est pas à vendre mais j’ai parlé aux meilleurs investisseurs, vraiment de qualité, pour combler un vide (de financement) sur le stade”, a déclaré Moshiri à la FAB du club.

“Je peux le faire moi-même et la raison pour laquelle je veux le faire est d’amener les meilleurs investisseurs sportifs à Everton. Nous sommes sur le point de conclure un accord. Il ne vend pas du tout le club. Il apporte plus d’expertise en termes de sponsoring, de développement commercial et beaucoup d’investisseurs spécialisés dans le sport ont ce pool de connaissances.

« Le stade est la zone la plus performante de notre opération en ce moment : dans les délais, dans le budget. Une fois que nous aurons traversé la sous-performance actuelle, les fans pourront commencer à rêver avec moi. Le stade n’a jamais été un luxe pour Everton. Pour nous, c’était une nécessité.”

Everton a joué chaque saison depuis 1954-55 dans l’élite, mais n’a remporté que trois de ses 20 matchs de championnat cette saison et occupe la deuxième place du classement.

Moshiri a cherché à rassurer les fans sur le fait que l’équipe peut encore changer les choses.

“L’ambition d’Everton est toujours de faire partie de l’élite”, a-t-il ajouté. “Nous faisions partie de l’élite. Notre objectif n’est jamais d’être dans les trois derniers. Notre ambition est de jouer au football européen.

« Nous n’avons pas réussi aujourd’hui, mais nous avons jeté les bases pour y parvenir. Nous y arriverons mais nous n’y arriverons qu’ensemble.”

