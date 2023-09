Fargo Saison 5 Date de sortie, intrigue, distribution et bande-annonce

Fargo des frères Coen est un véritable classique culte. Le film néo-noir avec une touche western raconte une histoire d’avidité, de stupidité et de malchance, et c’est l’œuvre la plus reconnaissable du duo. Une barre haute attendait donc les créateurs d’une émission télévisée inspirée du cinéma. Cependant, ils ont été à la hauteur du battage médiatique et une cinquième saison de la série Fargo est en route.

L’anthologie, créée par Noah Hawley, ne reproduit ni ne poursuit l’intrigue du film. Au lieu de cela, il utilise les motifs caractéristiques de l’œuvre de Coen. Le décor enneigé du Upper Midwest américain, l’ambiance des gangsters occidentaux, la vision pessimiste du monde et les bains de sang se combinent pour créer une histoire sombre mais parfois drôle sur les faiblesses humaines.

Les saisons précédentes de la série se déroulaient dans le même univers fictif et présentaient les histoires enchevêtrées de différentes familles au cours de différentes décennies. Découvrez à quoi vous attendre du cinquième opus de Fargo.

La saison débutera sur FX le mardi 21 novembre 2023 à 22 h HE/PT avec une première en deux épisodes. Les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine à la même heure. La saison 5 comprendra probablement 10 épisodes.

La série sera également disponible en streaming sur Hulu, le lendemain de la première télévisée. Le forfait de base financé par la publicité coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Vous pouvez également choisir un forfait sans publicité au prix de 14,99 $ par mois.

Comment regarder la saison 5 de Fargo au Royaume-Uni

Les fans basés au Royaume-Uni peuvent regarder Fargo sur Prime Video. Malheureusement, on ne sait pas encore quand la nouvelle saison sera disponible sur le service.

Si vous souhaitez regarder la saison 5 dès sa sortie aux États-Unis, vous pouvez utiliser un service VPN (réseau privé virtuel). Il vous permettra de vous connecter à Hulu, où de nouveaux épisodes de Fargo seront diffusés. Nous vous recommandons NordVPN, l’une des options les meilleures et les plus abordables du genre.

Vous pouvez en apprendre davantage dans notre article sur la façon de regarder Hulu en dehors des États-Unis.

Intrigue de la saison 5 de Fargo

La saison 5 apporte une toute nouvelle histoire policière largement inspirée des films de Coen. Bien entendu, l’action se déroule dans le Haut-Midwest, avec Fargo, dans le Dakota du Nord, au centre du cyclone.

Bien que les créateurs de la série aiment situer l’action dans les décennies passées, cette fois l’intrigue est plus proche du présent. Le personnage principal est Dorothy « Dot » Lyon, une femme au foyer apparemment ordinaire qui est hantée par les démons de son passé. Le shérif Roy Tillman, éleveur, prédicateur et avocat constitutionnel, tente de l’arrêter pour des actes mystérieux. Son fils Gator et un vagabond nommé Ole Munch assistent le shérif dans ses efforts.

Cependant, Dot peut compter sur l’aide de son mari, Wayne, qui entraîne sa riche mère, Lorraine, dans toute cette affaire. Bien qu’elle n’aime pas Dot, elle charge son conseiller, Danish Graves, de sortir la femme du pétrin.

Casting de la saison 5 de Fargo

Chaque saison de Fargo présente un tout nouveau casting. Il est confirmé que les stars suivantes apparaîtront dans la saison 5 :

Jon Hamm – Shérif Roy Tillman

– Shérif Roy Tillman Temple de Junon – Dorothy « Dot » Lyon

– Dorothy « Dot » Lyon David Rysdahl – Wayne Lyon, le mari de Dot

– Wayne Lyon, le mari de Dot Jennifer Jason Leigh – Lorraine Lyon, PDG d’une grande agence de recouvrement de créances et mère de Wayne

– Lorraine Lyon, PDG d’une grande agence de recouvrement de créances et mère de Wayne David Foley – Danish Graves, conseiller de Lorraine

– Danish Graves, conseiller de Lorraine Joe Keery – Gator Tillman, le fils de Roy

– Gator Tillman, le fils de Roy Lamorne Morris –Witt Farr

–Witt Farr Richa Moorjani – Adjointe Indira Olmstead

– Adjointe Indira Olmstead Sam Sprüll – Ole Munch, un vagabond

– Ole Munch, un vagabond Jessica Pohly -Agent Meyer

-Agent Meyer Nick Gomez – Agent Joaquín

– Agent Joaquín Lucas Gage – Lars Olmstead

Bande-annonce de la saison 5 de Fargo

Les créateurs de la série n’ont pas encore partagé beaucoup d’images de la nouvelle série. Tout ce que nous avons est un court clip mettant en vedette Juno Temple dans le rôle de Dot, qui se prépare à accueillir quelqu’un à la porte :

