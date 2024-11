Farense x Benfica : onde assistir et escalades du jeu contre le Campeonato Português

Farense et Benfica se dérouleront ce samedi (02/11), à 15h (heure de Brasilia), au stade de São Luís, dans la ville de Faro. La partie est valable pour la décennie du Campeonato Português.

Le Farense est la lanterne de la compétition, avec quatre points. Na última rodada, perdeu por 2 a 0 para o Braga, fora de casa. Já o Benfica goleou o Rio Ave por 5 a 0, no último jogo valido pelo torneio. Les Encarnados sont en troisième position, avec 19 ponts.

MAIS : Futebol hoje : onde assistir aos jogos na TV

Farense x Benfica : onde assistir

Données : samedi, 2 novembre

Horaire: 15h (heure de Brasilia)

Onde assistir: ESPN 2 (TV disponible) et Disney+ (streaming). Au Portugal, sera transmis par Sport TV Multiscreen, Sport TV1e RTP África.

MAIS : Benfica a-t-il le titre de Ligue des Champions ? L’histoire du club portugais dans le tournoi

Farense x Benfica : escalades

Comment chegam as duas equipes para a partida? Confira comme escalades!

Escalação do Farense

Le technicien Tozé Marreco sera le seul desfalque du golfeur Luiz Felipe, blessé. Une tendance est qu’elle répète le temps des autres partis.

Escalade vers Farense : Ricardo Velho; Lucas Africo, Artur Jorge et Raul Silva ; Pasteur Miguel Menino, Claudio Falcao, Angelo Neto et Derick Poloni ; Alex Bermejo et Álex Millán. Technique : Tozé Marreco.

Escalação do Benfica

L’attaquant Tiago Gouveia est devenu le principal baixa de l’équipe portugaise. L’attaquant Gianluca Prestianni et le campeur Leandro Barreira ne sont également pas à la disposition du technicien Bruno Lage.

Le temps doit se poursuivre avec la force maximale de la compétition, en cherchant les premières places sur la table du Campeonato Português.

Escalade probable du Benfica : Anatoliy Trubin, Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi et Álvaro Carreras ; Fredrik Aursnes, Florentino Luís et Orkun Kökcü ; Ángel Di Maria, Kerem Akturkoglu et Vangelis Pavlidis. Technique : Bruno Lage.

MAIS : Ligue des Champions : tous les camps, une année à l’autre

Derniers matchs du Benfica : résultats

Nous sommes à la place des derniers matchs du Benfica :

30/10 – Benfica 3 x 0 Santa Clara – Taça da Liga de Portugal

27/10 – Benfica 5 x 0 Rio Ave – Campeonato Português

23/10 – Benfica 1 x 3 Feyenoord – Ligue des Champions

19/10 – Pevidém 0 x 2 Benfica – Campeonato Português

02/10 – Benfica 4 x 0 Atlético de Madrid – Ligue des Champions

28/09 – Benfica 5 x 1 Gil Vicente – Campeonato Português

23/09 – Boavista 0 x 3 Benfica – Campeonato Português

19/09 – Estrela Vermelha 1 x 2 Benfica – Ligue des Champions

14/09 – Benfica 4 x 1 Santa Clara – Campeonato Português

Prochains matchs du Benfica

02/11 (samedi) – 15h – Farense x Benfica – Campeonato Português

06/11 (quarta-feira) – 17h – Bayern de Munique x Benfica – Ligue des Champions

10/11 (segunda-feira) – 17h45 – Benfica x Porto – Campeonato Português

23/11 (samedi) – 17h45 – Benfica x Estrela da Amadora – Taça de Portugal

27/11 (quarta-feira) – 17h – Monaco x Benfica – Ligue des Champions

MAIS : qu’est-ce que les joueurs de football ont avec les meilleurs salaires du football mondial ?

Classification temporaire du Benfica